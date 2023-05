Culi-redacteur Reza Bakhtali: ’Ik pas op voor het wijzende vingertje!’

Dat zijn best grote schoenen om te vullen… Hoe kreeg jij die functie?

„Daar ben ik in 2020 eigenlijk vanzelf ingerold op de redactie Lifestyle, doordat ik richting zijn pensioen steeds meer taken van Felix overnam. En ja, het was zeker een uitdaging, maar ik spar nog geregeld met hem en andere collega’s uit het vak. Durf te vragen, is mijn motto.”

Ben je zelf een keukenprins?

„Ik kan een aardig potje Surinaams koken, al staat mijn moeder op eenzame hoogte wat dat betreft! Maar ik heb vooral een gezonde nieuwsgierigheid naar eten, de herkomst en productie van voedsel. En natuurlijk ben ik gek op lekker eten en nieuwe smaken.”

Je smaak is misschien iets exotischer, welke reacties krijg je van lezers?

„Dat was inderdaad even wennen. Ik kan me goed herinneren dat de oosterse pizza met tonijn, wasabimayonaise en geroosterd sesamzaad wat reacties gaf, haha. Ik probeer zowel de oude als nieuwe lezers te bedienen en let altijd op of de ingrediënten betaalbaar zijn én beschikbaar in de supermarkt.”

Wat hoop je mensen te brengen in je nieuwe rol?

„Ik hoop dat mensen zich meer bewust worden van de herkomst van hun eten en de duurzaamheid. Dat men niet elke dag meer vlees eet, maar op de momenten dát mensen vlees eten, ze een heerlijk, fatsoenlijk stukje kiezen. Maar ik pas voor het wijzende vingertje, dat werkt alleen maar averechts!”

Meer VROUW

