Heb jij 195 euro over voor een corona-sneltest?

Coronasnelteststraten

De coronasnelteststraten zijn opeens overal in het land te vinden. Commerciële bedrijven schieten als paddenstoelen uit de grond. Een test bij zo’n commerciële straat is binnen een mum van tijd gebeurd en binnen vijftien minuten krijg je de uitslag. Dat is nog eens wat anders dan een test bij de GGD, waarna je soms tot wel twee dagen moet wachten totdat je uitsluitsel hebt.

Het enige nadeel: het is erg prijzig, hoewel ze wel variëren per straat. In Uden kost het 195 euro, in Naarden 120 euro, en in Amersfoort maar 42 euro. Maar, je weet dan wel snel of je corona hebt.

Overwegingen

Fijn is het wel, zo’n snelle uitslag. Thuis zitten afwachten tot je testresultaten terug zijn, terwijl je je eigenlijk alweer beter voelt, is dan in elk geval niet meer nodig. Je kunt weer gewoon naar je werk, boodschappen doen en veilig in de bus zitten. Maar, er zijn nog veel mensen die twijfelen over de zekerheid van de test. Hoe betrouwbaar kan het zijn als je zo snel de uitslag hebt? Ook maken mensen zich zorgen over wat er met de gegevens gebeurt, als de test eenmaal is afgerond.

Praat mee

