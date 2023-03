Wat vind jij? Praat Mee: Is extra belasting op vlees en vliegen een goed idee?

Praat Mee: Is extra belasting op vlees en vliegen een goed idee? Ⓒ Getty Images

Het kabinet buigt zich de komende tijd over voorstellen van ambtenaren om een hogere taks op vlees, zuivel en vliegen in te voeren. De gedachte daarachter is dat deze extra belasting mensen moet stimuleren om hun CO2-voetafdruk te verkleinen. Is dat een goed idee?