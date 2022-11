’Hoe leg ik mijn kind (5) uit dat ik geen geld heb voor meer schoencadeautjes?’

„Mijn zoontje is 5 en vindt schoen zetten iets magisch”, schrijft Dominique. „Hij is daarom nu ook niet meer te houden, nu hij vorige week een keer zijn schoen heeft mogen zetten. Ik zit alleen wel met een dilemma. Het buurjongetje heeft hem verteld dat hij maar liefst iedere dag zijn schoen mag zetten en ook daadwerkelijk iedere ochtend weer een mooi cadeautje vindt. Mijn kind mag één keer per week zijn schoen zetten en kwam daarom naar mij toe met de vraag of Sinterklaas hem minder lief vindt dan het buurjongetje.”

„Hij denkt dus dat de Sint hem anders ziet dan de buurjongen, terwijl het natuurlijk gewoon aan onze portemonnee ligt dat hij minder vaak zijn schoen mag zetten. Ik heb gewoon echt geen geld voor meer schoencadeautjes. Hoe leg ik aan hem uit dat dat niet aan hem ligt? En dat hij net zo lief is als het buurjongetje?”

Verschillen

Dominique kan dit dilemma vrij eenvoudig te lijf gaan zonder aan de Sinterklaasmythe te hoeven tornen of al te gedetailleerd op geldzaken in te gaan, stelt psycholoog en opvoedkundige Tamar de Vos. „Kinderen zijn het echt wel gewend dat het ene kind soms meer krijgt dan het andere. Zo ziet hij of zij op verjaardagen heus wel dat de cadeaus bij een ander gezin misschien groter zijn dan bij jullie. En waar het ene kind met de ouders op vakantie gaat naar Bali, gaat de ander naar Tytsjerksteradeel. Ze begrijpen best dat anderen mogelijk meer geld hebben, en dat een vakantie in Nederland net zo leuk kan zijn als op een ander continent.”

Minder geld

„Daarom kun je best aan je kind uitleggen dat de portemonnee van de ouders een rol speelt bij de frequentie en grootte van schoencadeautjes. Belangrijk is dat je ten eerste benadrukt dat Sinterklaas alle kinderen even lief vindt en evenveel wil geven. Vervolgens kun je vertellen dat sommige vaders en moeders net even wat meer geld hebben om aan de Sint te geven, zodat hij wat meer kan geven aan het betreffende kindje. Dat verschil kan er zijn.”

Ligt niet aan hem

De Vos legt uit dat een kind dit prima kan begrijpen, zonder dat je echt diep op je eigen financiën ingaat. „De situatie is gewoon bij ieder gezin anders, en net als met verjaardagen krijgt het ene kindje meer dan het andere. Blijf vooral herhalen dat dit niet aan je kind ligt; sommige papa’s en mama’s vinden het nu eenmaal leuk om de Sint net wat meer cadeaus te laten kopen voor hun kind, omdat ze zich dat kunnen veroorloven.”

Gratis cadeaus

Als Dominique haar zoon toch wat vaker blij wil maken, raadt De Vos het haar aan om niet te ingewikkeld of groots te denken. „Kinderen hoeven echt niet veel, bij het schoen zetten gaat het vooral om het ritueel en de spanning eromheen. Ze kunnen daarom net zo blij zijn met een briefje, knutselwerkje of tekening in hun schoen. Dat hoeft echt niet altijd een cadeau te zijn dat geld kost.”

De Vos ziet gelukkig steeds minder dat Sinterklaas als boeman wordt neergezet, zoals vroeger nog veel vaker het geval was. „Als je niet goed luistert of stout bent, krijg je geen cadeautje, werd vaak gezegd. Hierdoor ontstaan vanzelf dit soort gedachten bij kinderen. Door dat idee te blijven ontkrachten en Sinterklaas op een normale manier meer te zetten, blijft het veel leuker voor kinderen.”

