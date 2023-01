Praat mee: Waarschuwingslabel op wijn- en bierflessen een goed idee?

Hoewel Nederland in 2002 het eerste land in Europa was waar alarmerende teksten zoals, ‘Rokers sterven jonger’ verschenen, zijn het op het gebied van alcohol juist de andere EU-landen die het voortouw nemen. Zo is het in vier EU-landen al verplicht om gezondheidsinformatie en- waarschuwingen te melden, volgens het Trimbos-instituut. Ierland wil daarentegen nog een stap verder gaan. De Ieren willen nadrukkelijker op de labels kunnen waarschuwen voor de gevaren van alcohol. De bedoeling is dat op de verhoogde kans van ziektes, in het bijzonder kanker, wordt gewezen.

Schade

De schade van alcohol wordt onderschat, schrijft de nieuwssite. Volgens Carmen Voogt van het Expertisecentrum Alcohol van het Trimbos-instituut kan het vermelden van de risico’s op etiketten die bewustwording vergroten. Recent onderzoek, door het Trimbos-instituut laat zien dat bijna twee op de drie volwassenen een waarschuwing goed of heel goed.

Vertrutting

Deze stap zou daarentegen ook gezien kunnen worden als betutteling. Een groot deel van de Twittergebruikers is het hier mee eens. Waar ligt de grens voor de overheid bij het opleggen van allerhande restricties en regelingen aan haar burgers?

Praat mee

Wat vind jij? Zouden waarschuwingsetiketten op wijn- en bierflessen een goed idee zijn, zodat er meer bewustzijn over de schade van alcohol gecreëerd wordt? Of vind jij het toch betutteling? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!

Reacties op Twitter

Kaatje vindt dat we een bemoeizuchtig land zijn geworden.

Flowertje is voor. Volgens haar zou er ook op moeten staan dat je met alcohol achter het stuur iemand dood kan rijden.

Joke is het er niet mee eens. Mensen moeten zelf hun eigen keuzes kunnen maken.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.