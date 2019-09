Jij op VROUW!

Dat kan! Want de redactie van VROUW maakt wekelijks een selectie van de mooiste inzendingen. Stuur jouw verhaal in via praatmee@vrouw.nl en laat jouw gegevens achter. Wie weet neemt de VROUW-redactie dan binnenkort contact met je op!

VEELGESTELDE VRAGEN

Krijg ik feedback op mijn inzending?

Elke column wordt door de VROUW-redactie gelezen. Wij zijn door de grote hoeveelheid inzendingen echter niet in staat elke column van feedback te voorzien.

Kan ik mijn verhaal anoniem met jullie delen?

Dat kan. Wij vragen echter wel een mailadres, zodat we je op de hoogte kunnen houden van een eventuele publicatie op VROUW.nl.

Is mijn inzending direct zichtbaar op VROUW.nl nadat ik ‘m heb ingezonden?

Nee. Die komt eerst terecht bij de redactie van VROUW, waar een selectie gemaakt wordt uit inzendingen die geschikt zijn voor publicatie op VROUW.nl.

Moet mijn inzending aan bepaalde voorwaarden voldoen?

Uiteraard zijn we op zoek naar originele, spraakmakende blogs die geschreven zijn met een scherpe pen. Boordevol humor, zelfspot, zónder belerend vingertje en immer positief: dát is VROUW. Een blog is circa 400 woorden.

Wel vragen we je rekening te houden met de Algemene Voorwaarden van de Telegraaf Media Groep. Voor commerciële uitingen verwijzen we je graag naar onze collega’s van sales.

Kan ik mijn inzending nog wijzigen na publicatie?

In overleg met de redactie kan een blogpost gewijzigd worden na publicatie.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.