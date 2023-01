Dertig jaar en jeugdpuistjes? Zo kom je ervan af!

Ik kijk beteuterd in de spiegel. Vandaag heeft een van mijn beste vriendinnen en tevens influencer een fotoshoot. We zouden aan het eind samen nog een paar kiekjes maken, maar op mijn wang prijkt Els. Els is één van de twee ongenodigde gasten die steeds terugkeert op die verrekte linkerwang. En als Els er niet is, komt Puck wel even buurten.

Koosnaampjes

Ik heb ze maar koosnaampjes gegeven, de twee puisten waar ik sinds een jaar steeds weer last van heb. Soms hebben ze een uitstapje naar mijn kin of een klein weekendje weg op mijn voorhoofd.

En een paar dagen voordat ik ongesteld moet worden, nemen ze vaak nog een paar vriendinnen mee en houden ze gezellig een buurtbarbecue op mijn linkerwang, waar ik sinds een jaartje ongeveer permanent rode vlekken heb zitten.

Tienerjaren

In mijn tienerjaren heb ik eigenlijk nooit last gehad van acne. Als ik foto’s van mezelf terugzie, was ik zeker geen beeldschone puber (mam, waarom heb je dat platinablond met goudgele gloed ooit toegestaan?!), maar op alle foto’s van mezelf tussen de 12 en 19 jaar zie ik een redelijk gaaf gezicht. Het kraterlandschap dat ik bij toch wel een kwart van mijn klasgenoten voorbij zag komen, bleef mij gelukkig bespaard.

Kleine voetnoot: ik was vanaf mijn twaalfde aan de pil. Niet omdat ik toen al seksueel actief was, maar omdat ik zo zwaar ongesteld was dat ik sowieso twee dagen niet normaal kon functioneren.

Ik bloedde zo hevig dat een nachtmaandverband niet genoeg opving, en ik had zo’n buikpijn dat ik aan het begin van de menstruatie standaard twee dagen voorovergebogen in bed met een kruik lag te janken. Omdat ik mijn groeispurt al lang en breed had gehad, (ik was in de brugklas 1.76 meter, nu 1.79 meter) raadde mijn huisarts aan om aan de pil te gaan. Zo geschiedde.

Wondermiddeltje?

Zo’n zeventien jaar later besloot ik toch maar eens met de pil te stoppen. Nadat ik wéér een nieuwe versie had gekregen en ik al in tranen uitbarstte als ik een Unicef-commercial op televisie zag, vond ik het tijd om te kijken hoe dat zou zijn zonder al die hormonen in mijn lijf. Conclusie na twaalf maanden: minder emotioneel en minder hoofdpijn. Enige minpuntje – of liever minpuntjes: Els en Puck.

Om me heen zie ik dat ik lang niet de enige ben. Vriendin E, als puber wel slachtoffer van acne, stopte een aantal jaar geleden al met de pil en heeft sindsdien weer last van puistjes. Vriendin Y had zoveel last van acne sinds ze stopte met de pil, dat ze er pas na heftige medicijnen vanaf wist te komen. Oud klasgenoot K vroeg op Instagram aan haar volgers of meer vrouwen last hebben van pukkels sinds ze zijn gestopt met de pil en wat bleek: haar inbox stroomde over. Dit is dus echt een serieus probleem bij dertigplussers. Ik besluit op onderzoek uit te gaan en informatie in te winnen bij experts. Want wie weet is er een wondermiddeltje en ben ik er zo van af.

Hormonale acne

„We zien inderdaad veel vrouwen met acne in de kliniek”, vertelt Daria Voropai, cosmetisch arts gespecialiseerd in cosmetische dermatologie, als ik haar spreek tijdens een afspraak om naar mijn huid te kijken. „Een behoorlijk aantal vrouwen van jouw leeftijd die lang de pil hebben geslikt en daarmee zijn gestopt, hebben last van klachten. Als je stopt, moet je lijf eigenlijk helemaal resetten.

Soms hebben vrouwen daar wel anderhalf jaar of langer voor nodig. In die tijd hebben ze last van huidproblemen of voelen ze zich niet helemaal lekker. Je hormoonhuishouding moet weer in balans komen. „De meeste vrouwen die dan puistjes krijgen, zien dat vooral rond hun kaaklijn”, vervolgt de cosmetisch arts.

PCOS boosdoener van acne bij vrouwen

„Wat wij in de kliniek vaak doen is kijken hoe de hormoonverhoudingen in elkaar zitten. Als je wat voller bent, kan het bijvoorbeeld zijn dat je oestrogeendominant bent. Dat kan zorgen voor puistjes. Sport je veel en/of heb je weinig vet op je lijf zitten? Dan kan het zijn dat je te veel testosteron in je lijf hebt. Ook dát kan zorgen voor overmatige talgproductie en ontstekingen, oftewel acne.”

Maar hoe kan het dan dat deze ongemakken pas naar buiten komen als je stopt met de pil? Ik vraag het aan hormoonexpert Vivian Reijs: „Dat komt omdat er synthetische oestrogenen en progesteron in de pil zitten, die bijvoorbeeld dat te veel aan testosteron onderdrukken. Bij vrouwen die echt heel erg last hebben van acne, zien we dat PCOS (cysten op de eierstokken) zelfs een van de grootste veroorzakers van acne is. Je ziet bij hen ook vaak dat er heel veel tijd tussen de menstruaties zit; dat hun natuurlijke cyclus maar moeilijk op gang komt. Iets wat altijd onderdrukt is door de pil.

Let op voeding

Vaak heeft acne door PCOS te maken met stress óf insulineresistentie, wat wil zeggen dat je suikerhuishouding niet op orde is. Misschien heb je in je jeugd veel koolhydraten gegeten en/of veel suikers. En dat is niet zo gek: mensen die pubers hebben, weten hoe lastig het is om ze gezond te laten eten. Dat zou heel goed het startsein kunnen zijn geweest van PCOS. Als je als volwassen vrouw last hebt van acne, moet je waarschijnlijk aan je suikerhuishouding werken.”

Ik schrik van wat ik allemaal hoor. Met mijn cyclus is gelukkig nog steeds niets mis. Na het stoppen met de pil werd ik direct weer regelmatig ongesteld en hoewel ik Puck en Els vervelend vind, is het nou ook weer niet zo dat mijn hele gezicht onder de pukkels zit. Maar ik herken wel het snaaien in mijn jeugd. De cosmetisch arts benadrukt nog even dat bepaalde voedingsmiddelen, zoals zuivel, varkensvlees, chocola en gluten ook bekendstaan als mogelijke triggers voor acne. Daar moet ik voor oppassen.

En nog een tip: „Eet veel groente en drink veel water.” Het is dus de moeite waard om mijn dieet eens kritisch onder de loep te nemen en bij te houden wat ik eet en of dat misschien verband houdt met een uitbraak van pukkels. Chocolade kan zomaar de ’dader’ zijn. Als blijkt dat Els en Puck telkens opduiken na het verorberen van een mini-reepje, weet ik genoeg. Dan blijf ik even weg bij die zak.

Overleg met diëtist

Maar, zo wordt me op het hart gedrukt, je moet niet zomaar iets uit je menu schrappen. Zo is zuivel een belangrijke bron van calcium en andere voedingsstoffen, daar moet je wel een goede vervanger voor vinden. Doe dit dus in overleg met een dermatoloog en/of diëtist. Daar is uiteraard wel een verwijzing van de huisarts voor nodig.

Maar eerst maar eens beginnen bij de basis: mijn huid. Daria Voropai: „Het is vooral ontzettend belangrijk om je huid goed schoon te maken. Je huidverzorging thuis is echt de basis van alles. En mocht je aan een peeling denken, ga dan niet zelf aan de slag.

Ga naar een goede kliniek waar ze ervoor zijn opgeleid en waar ze precies weten welke behandeling ze moeten uitvoeren en wat een eventuele volgende stap is. En mijn laatste tip, hoe verleidelijk het ook is: Ga. Niet. Knijpen. Daar is acne nog nooit van verdwenen en geen gezicht mooier van geworden!”

Gouden tips tegen acne bij volwassenen

Vermijd voeding die acne kan aanwakkeren. Bekende triggers zijn zuivel, chocolade, varkensvlees, suiker en koffie. De een kan daar prima tegen, de ander niet. Houd een dagboek bij om te kijken welke voeding bij jou puistjes veroorzaakt.

Drink veel water en eet veel groenten (vezels).

Maak je gezicht elke dag goed schoon. Daarbij zijn twee producten van belang: een facewash en een tonic waar salicylzuur en/of glycolzuur in zit. Vermijd producten waar olie in zit (waaronder schoonmaakdoekjes): die stimuleren juist de talgproductie, waardoor de acne erger kan worden. Eens in de zoveel tijd een gezichtsmasker kan ook helpen.

Ga naar de huisarts voor advies en eventueel een doorverwijzing naar een dermatoloog. Ga ook nooit zelf met een heftige peeling aan de slag, maar ga voor een behandeling naar een huidtherapeut of cosmetisch dermatoloog.

Wat er ook gebeurt: ga niet pulken en uitknijpen! Daar krijg je alleen maar littekens van.

