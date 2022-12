Daghoroscoop 9 december - sterrenbeeld Steenbok: uit geen harde woorden!

VANDAAG JARIG

Een carrière switch kan nodig zijn in jouw leven of dat van je partner en dat kan de relatie op de proef stellen. Of je wordt gedwongen je werk anders aan te pakken. Heb je werknemers houd dan rekening met drama’s, waardoor ze (moeten) vertrekken. Een operatie of ongeluk kan een rol spelen.

STERRENBEELD RAM

Breng tijd door met de mensen die je liefhebt. Misschien geef je nu al een feestje omdat niet alle familieleden of vrienden met Kerstmis bij elkaar kunnen zijn. Let op je woorden, met een ondoordachte opmerking kun je iemand erg kwetsen.

STERRENBEELD STIER

Een test kan je kennis op de proef stellen. Als jouw geest met duizend dingen bezig is, behalve met datgene wat onderzocht moet worden, presteer je ondermaats. Een buitenlands contact kan verloren gaan door slordigheid van jouw kant.

STERRENBEELD TWEELINGEN

De noodzaak kan duidelijk worden dat jouw financiële situatie aanpassing behoeft. Zoek de zaak goed uit, anders raak verstrikt in een ergerlijke evenwichtsoefening. Let extra goed op als je dezer dagen een contract tekent.

STERRENBEELD KREEFT

Omdat je populair bent kun je rekenen op de steun van collega’s bij alles wat je onderneemt. Wacht tot de namiddag als je een belangrijk besluit neemt. Misschien moet je eens iets veranderen aan je garderobe, haarstijl of haarkleur.

STERRENBEELD LEEUW

Veranderende stemmingen en irritatie kunnen de dag kenmerken. Probeer je niet te bemoeien met een frustrerend scenario op de werkvloer. Korte pauzes inlassen tijdens het werk helpt je beter te concentreren. Geef niet toe aan rusteloosheid.

STERRENBEELD MAAGD

Communicatie kan moeizaam verlopen. Doordat iemand niet komt opdagen kunnen plannen in het honderd lopen. Wat mensen zeggen en doen kunnen twee verschillende dingen zijn. Vat opmerkingen niet persoonlijk op.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Op het werk kan extra spanning ontstaan. Je doet er goed aan kwesties meteen aan te pakken en niet op hun beloop te laten. Je kunt ambitieuzer zijn dan gebruikelijk, maar vergeet niet rustgevende pauzes in te lassen.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Er kunnen zich uiteenlopende scenario’s in je hoofd afspelen, van het winnen van de staatsloterij tot beroemd worden of een wereldreis maken. Het is duidelijk dat je het alledaagse wilt ontvluchten, maar neem geen groot besluit.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Je kunt met veel onenigheid te maken krijgen. Stel het tekenen van belangrijke documenten en de aankoop van dure spullen uit tot de volgende week. Maar als je nu iets wilt veranderen in jouw situatie dan gaat dat lukken.

STERRENBEELD STEENBOK

Maak geen ruzie met je partner en uit geen harde woorden. Het heeft weinig zin om te trachten tot overeenstemming te komen; je zult alleen maar nieuwe misverstanden creëren. Besef en zie, liever de goede kanten van je relatie.

STERRENBEELD WATERMAN

Het kan een vermoeiende dag worden. Behandel problemen vanuit je zelfvertrouwen. Voor sommigen kan het werk extra belastend zijn nu de werkweek op z’n eind loopt. Neem niet de schuld op je van andermans fouten.

STERRENBEELD VISSEN

Let op je woorden als iemand je tegen de haren in strijkt. Nadat de klank verstorven is blijven woorden vaak lang hangen en je zou wel eens veel spijt kunnen krijgen. Een boodschap die niet doorkomt kan ook voor ellende zorgen.

