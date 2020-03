Daghoroscoop 3 maart

VANDAAG JARIG

Kinderen kunnen opstandiger zijn dan u gewend bent en beginnen misschien letterlijk aan een reis naar verre landen of figuurlijk naar volwassenheid. Zij zullen ervaringen opdoen die hun leven een belangrijke wending kunnen geven, en waaraan u zult moeten wennen. Sterkte ermee.

RAM

Er kan een romance opbloeien als u daar een handje bij helpt. Maar u kunt ook zo vastbesloten zijn uw onafhankelijkheid te behouden dat u een waardevolle relatie aan u voorbij laat gaan. Echtparen kunnen hun relatie intensiveren.

STIER

Naarmate de dag vordert zal uw stemming verbeteren doordat iemand in uw omgeving voor vrolijkheid of een glimlach zorgt. Hartsaangelegenheden kunnen u ertoe brengen een ontmoeting te arrangeren met iemand uit een andere cultuur.

TWEELINGEN

Het is een cliché maar stilte na een storm kan weldadig zijn. Frisse lucht na een ruzie effent de weg naar nieuwe inzichten. Af en toe een huilbui (ongebruikelijk voor Tweelingen) verdrijft alles wat traumatisch is of pijnlijk.

KREEFT

Er kan u een aangename verrassing wachten. Voor echtparen die hun gezin willen uitbreiden zijn de omstandigheden nu gunstig. Maar misschien begint u liever met een project waarin u uw creativiteit kunt ontplooien.

LEEUW

Een verdere studie zou carrièreproblemen kunnen oplossen. Door uw tijd goed in te delen zijn studie en werk goed te combineren en kunt u een gewenst doel bereiken. Laat een kans een huis te kopen, ondanks de crisis niet lopen.

MAAGD

Ook als uw geest scherp is kan concentratie moeite kosten en zullen praktische details geen prioriteit genieten. Probeer datgene tegen een naaste te zeggen wat u bezighoudt, de relatie verbetert zodra de lucht is geklaard.

WEEGSCHAAL

Goede resultaten komen op een aangename wijze tot stand en winst is het gevolg van goed uitgevoerde plannen. Dit is slechts een begin en een teken dat er meer positiefs op komst is. Een aantrekkelijk type vraagt uw aandacht.

SCHORPIOEN

U kunt vandaag opgewekter zijn dan voorgaande dagen. Dat u andere mensen op hun gemak kunt stellen zal goed van pas komen. Bied, waar nodig, een helpende hand en bezoek de sportschool voor een stevige workout.

BOOGSCHUTTER

U hebt de gave de kunnen helen en helpen en u zult daarvoor met dankbaarheid worden overladen. Op artistiek gebied aan de slag gaan wordt eveneens aanbevolen zolang u uw muze in de hand weet te houden.

STEENBOK

Uw populariteit en energie nemen toe. Het besef dat uw gevoelens voor een bijzonder iemand dieper zitten dan u vermoedde kan u als een aangename verrassing overvallen. Geniet ervan. Geef toe aan uw wens er op uit te gaan.

WATERMAN

Lokaal ageren en globaal denken vormt een nuttige combinatie. Plannen voor de lange termijn worden door de kosmos aangemoedigd. Contacten die een naaste aandraagt zijn de moeite van het overwegen waard.

VISSEN

Uw gedachten op een rij zetten kan vandaag moeite kosten. Wacht tot een later tijdstip met overgaan tot actie. Beperk bijeenkomsten en discussies, want ze zullen weinig productief zijn. Worstel niet alleen als u tobt met lastige vragen.