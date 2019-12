24 hoogtepunten tot Kerstmis

Ik hou van verwennerijen, dus van een adventskalender waarbij je iedere dag een cadeautje krijgt, word ik blij. Ik hou ook van seks, en aangezien dit een adventskalender van een grootgrutter in seksartikelen is, kan ik mijn hart ophalen.

Geinig

Op de verpakking staat dat er seksspeeltjes voor hem en haar, accessoires en funartikelen in zitten. Geen extreme dingen of lastige bedieningen, lees ik ook nog. Het zal me benieuwen. Ik zit namelijk echt niet te wachten op ellende waarmee ik geslagen kan worden.

Ik open het eerste doosje…. in mijn hand ligt een klein zwart eitje en een afstandsbediening. Het eitje kan trillen. Ik heb het nog in mijn hand als mijn vriend op de aan-knop drukt. Het ei zoemt en trilt aangenaam. Er zit ook een soort handvat aan zodat je het zelfs in kunt brengen, maar het ding is dus ook als een soort minivibrator te gebruiken. Geinig. Dag 1 is geslaagd.

Masseren

De volgende ochtend kan ik me niet inhouden en heb ik voor het ontbijt doosje 2 al geopend. Glijmiddel, ook om mee te masseren. Ik vertrek veel te laat naar mijn werk. Dat wordt nog wat de komende weken...

Inmiddels zijn we zes dagen verder en iedere dag heb ik genoten van de inhoud van mijn kalender. Of ik het nou gebruikte of niet, het blijft leuk om de cadeautjes uit te pakken. Sommige attributen passen simpelweg niet bij mijn voorkeur. Dus de - vanzelfsprekend ongebruikte - buttplug met prachtige glimmende strass steen aan het uiteinde verstop ik in een Sintsurprise. Ook ik heb grenzen.

Vanaf vandaag nog 18 dagen te gaan met als ultiem hoogtepunt........Kerstmis.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.