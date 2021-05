Naomi Campbell (50) moeder geworden: wat zegt leeftijd nou?

Te oud

Het is voor mij een beetje de week van de oude moeder, lijkt wel. Ik ben bezig met een artikel over de almaar hoger wordende leeftijd waarop wij vrouwen een eerste kind baren. Ik zit volop in de materie van eicellen invriezen en een afnemende vruchtbaarheid vanaf je 30ste. Een onderwerp dat me aan het hart gaat, want ondanks het feit dat ik drie prachtige en kerngezonde kinderen heb, had ik graag nog een vierde gekregen. Daar ben ik alleen te oud voor, zo maakten drie miskramen mij duidelijk.

Klaar mee

Hadden we maar sneller knopen doorgehakt. Hadden we maar niet zo lang getwijfeld en gedacht: ’Het komt wel goed.’ Dat het drie keer mis zou gaan, had ik nooit verwacht. Ik had immers bewezen dat ik het kon; hoezo zou dat niet nog eens lukken? Nu ik 43 ben vragen mensen mij er heel sporadisch nog naar. ’Je bent er zeker wel klaar mee?’ Als ik dan, vaak om er vanaf te zijn, zeg dat het inderdaad goed is zo, beginnen ze steevast over mijn leeftijd. ’Ach, je moet er ook niet aan denken om als je 60 bent nog op een schoolplein te staan.’ Ik schud dan maar een beetje met mijn hoofd.

Pre-bejaarden

Want ik weet dat dus niet. Moet ik daar echt niet aan denken? Ik denk het eigenlijk wel. Mijn oma was met 60 echt een oma, compleet met bloemetjesjurk, ceintuurtje en van die comfortabele sandalen in vaalgrijze kleur. 60-jarige vrouwen van nu lijken in niets meer op die pre-bejaarden van toen. Grijze haren worden geverfd, we dragen geen sandalen maar sexy hakken of hippe sneakers en we bridgen niet met de vrouwenclub, maar ze struinen festivals af met onze nieuwe (jonge) vlam of vlotte vriendinnen.

Voldoende tijd

Je kunt niet langer louter op leeftijd afgaan. Ja, de kans dat je doodgaat wordt wat reëler naarmate je ouder wordt. Maar laten we vooral niet vergeten dat de gemiddelde leeftijd waarop de Nederlandse vrouw het loodje legt 82,5 jaar is. Dat geeft de oudere moeder in theorie voldoende tijd om een kind tot volwassenheid te begeleiden en het met een strik eromheen aan de maatschappij af te leveren.

Geen tijd

Hoe Naomi aan de baby is gekomen, is niet duidelijk. Er wordt gespeculeerd over adoptie of een draagmoeder. But who cares? Het enige wat in dit verhaal telt is toch of er liefde genoeg is? Dat geldt toch voor iedereen met een kinderwens? Persoonlijk zou iemands leeftijd mij jeuken; ik zie duizend keer liever een bewuste tienermoeder of een bewust 45-plus moeder met een overload aan liefde dan een moeder die iedere vorm van opvoedkwaliteit mist en eigenlijk ook geen tijd heeft voor zo’n lastig levend wezen in haar leven.

Gefeliciteerd

Waar het op neerkomt is simpel: wat een ander kiest, doet of overkomt is jouw zaak niet. Vaak kennen we het complete verhaal niet, maar we baseren daar wel onze reacties op social media op. Waarom toch? Waarom niet gewoon vertrouwen op de inschatting van de ander? Naomi heeft dit blijkbaar zielsgraag gewild en ik ben ervan overtuigd dat er voor een vrouw geen grotere leegte is dan de leegte van het zo gewenste kind dat er nooit kwam. Dat kind is er voor haar wel gekomen; daar past maar één reactie op: Gefeliciteerd! (En geniet er met volle teugen van!)

Praat mee

Wat je ook doet, als je eenmaal moeder bent, lijkt iedereen een mening over je te hebben, de moedermaffia noemen ze dat. Over dit onderwerp praat journalist Hester Zitvast vanmiddag tussen 16:00 uur en 17:00 uur uitgebreid met Mascha Feoktistova, Josh Veldhuizen en ons in de VROUW Clubhouse-sessie. En jij kunt live meepraten.