Zo weinig calorieën zitten er in een chocoladepaasei

De maand van Pasen is nog niet aangebroken en de zakken paaseitjes vliegen hier al de redactie over. Nou moesten we natuurlijk ook helpen bij de paaseitjestest bij onze collega’s van VRIJ, geheel in de categorie ’iemand moet het doen’. Al kunnen we niet ontkennen dat de supermarktschappen ook met ons flirten. Niet gek als je je bedenkt dat sommige supermarkten een collectie aanbieden van zo’n 20 soorten. Vind je het moeilijk om de verleiding te weerstaan uit angst voor extra room op de billen? Om die reden hebben we onder elkaar gezet hoeveel je er nou echt bij aan eet als je zwicht voor dit kleine lekkernijtje. Het valt namelijk allemaal wel mee, kunnen we je al verklappen. Tenzij je meteen het hele zakje leegeet, kun je er rustig een (of twee, of vijf - één is een utopie) uit de zak frunniken.

Je bent niet de enige die vindt dat paaseitjes naar meer smaken. Hema deed er eens onderzoek naar en liet weten dat zeker vier op de vijf Nederlanders die deelnamen aan hun onderzoek dol zijn op chocolade-eitjes. Tijdens de paasdagen zouden we er gemiddeld zo’n 47 per persoon wegwerken. Dan is het helemaal goed om te weten hoeveel calorieën er in een paasei zitten. Want bij zulke aantallen kan het totaal nog weleens in de cijfers lopen. Het zal je niet verbazen dat dit per smaak verschilt.

Calorieën in paaseitjes

Paaseitjes van melkchocolade: 45 kcal

Paaseitjes van witte chocolade: 45 kcal

Paaseitjes van pure chocolade: 40 kcal

Paaseitjes met pralinévulling: 52 kcal

Paaseitjes met likeurvulling: 37 kcal

Paasfiguren

Naast paaseitjes zijn ook paasfiguren in trek. Bij elke chocolaterie pronkt er wel zo’n chocoladekunstwerk in de vitrine. Vergis je niet, het aantal calorieën loopt hierbij harder op: een middelgroot paasfiguur van melkchocolade is goed voor ongeveer 800 calorieën, de grote variant bevat al snel 1100 calorieën.

Voor de beeldvorming: dat is te vergelijken met een groot Big Mac-menu met frietsaus. Wil je niet zoveel calorieën binnenkrijgen, maar toch snoepen? Dan bieden paasschuimpjes soelaas. Eén schuimpje bevat ongeveer 18 calorieën. Twee schuimpjes staan gelijk aan één (likeur)paaseitje.

Paasstol

Bij menig paasontbijt is er een glansrol weggelegd voor de paasstol. Goed om te weten dat één plakje paasstol met amandelspijs bevat ongeveer 120 calorieën. Denk daar een goede laag roomboter bij en je tikt zo de 150 calorieën aan. Dat staat bijna gelijk aan een Mars-ijsje. Maar ach, feestdagen zijn er om legitiem te kunnen cheaten, is het niet?