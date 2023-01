Moet ik het aantal bedpartners opbiechten?

DE VRAAG

Ik ben vierendertig jaar en ik heb sinds drie maanden een nieuwe vriend. Hij is alles wat ik leuk vind. Hij is lief, heeft humor, ziet er goed uit en hij is altijd vrolijk en positief. Mijn probleem is een beetje een raar probleem. Mijn vriend heeft namelijk nog maar heel erg weinig bedpartners gehad. Drie om precies te zijn. Met zijn eerste liefde was hij veertien jaar samen. Met zijn tweede vijf jaar en hij heeft zegge en schrijven één keer een one night stand gehad.

Ik wist niet wat ik hoorde. Drie bedpartners in vijfendertig jaar tijd! Natuurlijk wilde hij van mij ook weten met hoeveel mannen ik het bed heb gedeeld, maar ik heb daar maar een beetje vaag over gedaan. Ik heb namelijk een wel heel onstuimig liefdesleven achter de rug. In mijn studententijd had ik het ene na het andere vriendje en was ik behoorlijk losbandig. Lange relaties waren een ver-van-mijn-bed-show. Later ben ik heel actief geweest op Tinder. Ook daar liet ik weten nou niet bepaald op zoek te zijn naar die prins op het witte paard, maar dat het mij maar ging om één ding. Seks.

Al in het begin van onze relatie vertelde mijn vriend dat hij niet begreep dat er mensen waren die het bed deelden met volslagen vreemden. Hij vond dat niet alleen vreemd maar ook een beetje vies. Nou kan ik natuurlijk wel verzwijgen over hoeveel bedpartners ik heb gehad maar het probleem is dat ik, sinds we samen zijn, al meerdere keren van dat soort ex-partners tegen het lijf liep als we samen waren. Tot nu toe deed ik net alsof het een vage bekenden van mij waren maar hij begint steeds meer details te vragen over die mannen. Alsof hij doorheeft dat ik iets voor hem verzwijg zeg maar.

Zal ik met de billen bloot gaan met als gevolg dat hij mij misschien afwijst of zal ik hem eerlijk vertellen dat ik niet zo onschuldig ben als dat ik me heb voorgedaan?

HET ANTWOORD

Miriam: Wat ik mezelf afvraag als ik jouw probleem lees, is het niet zozeer of jij het wel of niet moet verzwijgen voor je vriend, maar ik vraag me vooral af hoe jij er tegenover staat dat hij maar met zo weinig vrouwen het bed heeft gedeeld. Niet alle mannen duiken namelijk makkelijk het bed in met vrouwen die ze aantrekkelijk vinden. Er zijn gewoon mannen die alleen maar interesse hebben in seks als ze daarmee ook een diepere connectie voelen bij een vrouw. Blijkbaar is jouw vriend zo’n man.

Er is helemaal niets mis met het feit dat jij daar anders over dacht of denkt. Je lijkt me ook allesbehalve te schamen voor het aantal mannen waarmee jij het bed hebt gedeeld en gelijk heb je. Dat is ook niets om je voor te schamen. Jij hebt op jouw manier je seksualiteit beleefd.

Toen ik jong was werd promiscue gedrag bij vrouwen nog slettengedrag genoemd of veronderstelde men dat er iets mis was met zo’n vrouw. Gelukkig zijn de tijden veranderd en worden vrouwen niet langer beschouwd als goedkoop en makkelijk als ze gezonde belangstelling hebben voor seks. Ieder mens gaat anders om met zijn of haar seksualiteit. De een vindt het fijner om intiem te zijn als er daarnaast ook sprake is van liefde. De ander heeft genoeg aan lust om zijn of haar seksuele gevoelens te uiten.

Jij en jouw vriend zijn gewoon in het verleden anders omgegaan met jullie ontdekkingsreis. Moet je het aantal bedpartners aan hem opbiechten? Nee. Waarom zou je.

Misschien vindt hij tien partners al extreem veel en wordt hij heel erg onzeker van het feit dat jij met een veelvoud daarvan tussen de lakens leuke dingen hebt gedaan. Ik zou gewoon op een goed moment een gesprek aangaan over jullie seksualiteit en hoe jullie daar nu jullie samen zijn instaan. Het aantal bedpartners dat hij had of dat jij had is gewoon niet relevant. Het enige wat telt is wat er voor jullie ligt. Als hij denkt dat jij, omdat je meer ervaring hebt dan hij, daardoor wat makkelijker in bed te krijgen bent, leg hem dan uit dat dat zo niet werkt. Je lijkt mij oud en wijs en ervaren genoeg om te beseffen dat jij met deze man een hele fijne toekomst tegemoet kunt gaan. Ik denk dat je hem, zonder dat je opbiecht met welke redenen jij ooit in bed belandde met vreemden, heel goed duidelijk kunt maken waarom jij je zo gelukkig voelt met en bij hem.

Liefs, Miriam

