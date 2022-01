Premium Het beste van De Telegraaf

Psychiater: 'Ik ben bezorgd over mentale schade bij jongeren op lange termijn'

Door Roos Mensink Kopieer naar clipboard

„Vooral bij jongeren is het sociale contact buitengewoon belangrijk voor hun verdere leven” Ⓒ Werry Croe

Jongeren hebben mentaal last van de lockdown. Vrijdagavond krijgen we weliswaar naar alle waarschijnlijkheid te horen dat hoge scholen en mbo’s weer worden geopend, toch maakt psychiater Esther van Fenema zich zorgen over het effect van de lockdown bij hoge en mbo-scholieren. Hoe komt dat, en wat kan je als ouder doen? Van Fenema: „Als je de symptomen van depressie goed herkent, kan je actie ondernemen.”