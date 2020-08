’Uitgenodigd voor een huisfeestje? Ga niet!’

Tuinfeestje Ⓒ Getty Images/Maskot

Hester Zitvast (43) schrijft over dat wat haar opvalt. Dit keer zijn dat besmettingen op huisfeestjes. „Nu de regen weer met bakken uit de hemel komt, worden verjaardagsfeestjes weer binnen gevierd. Gewoon even niet doen, hoe verdrietig dat soms ook is. Is dat nou zo moeilijk?”