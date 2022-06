Daghoroscoop 25 juni - Vergeet niet je charme te gebruiken, Maagd!

VANDAAG JARIG

Jouw vriendenkring en sociale circuit kan dit jaar een verandering ondergaan. Je ontmoet mensen die plotseling en onverwacht je leven binnenwandelen en je zult je aangetrokken voelen tot onconventionele types. Jouw huidige vrienden kunnen veel persoonlijke drama’s ondervinden.

ZONDAG JARIG

Mars zal ongebruikelijk veel tijd doorbrengen in de spirituele sector van je horoscoop. Normaal is zo’n anderhalve maand per jaar, maar deze keer zijn dat vier maanden. Je geestelijk leven zal daardoor vanaf half augustus geactiveerd worden en dat zal gunstig blijken te zijn voor jouw carrière.

RAM

Er staat je een aantrekkelijk weekend te wachten. Een ideaal moment om iets te vieren, naar een feest te gaan of om aan een wedstrijd deel te nemen. Ouders zullen waarschijnlijk trots kunnen zijn op de prestaties van een kind.

STIER

Een persoonlijk doel kan dichterbij lijken dan ooit en alles wijst er op dat je de uitdaging aan kunt. Houd je energieniveau in de gaten; je hebt de neiging te overdrijven en dan kan uitputting jouw plannen in de war sturen.

TWEELINGEN

De kosmos brengt je geluk, liefde en vreugde. Je zult tevredenheid putten uit vrijwel alles wat je aanpakt, zolang je realistisch blijft. Houd er rekening mee dat iemand misbruik kan maken van jouw goedgelovigheid.

KREEFT

Sociale afspraken en hobby’s kunnen voor een overvolle agenda zorgen. Heb consideratie met jezelf en zeg afspraken af als het te veel wordt. Zorg dat je er bent voor iemand die jouw hulp nodig heeft of je schouder om op te leunen.

LEEUW

Je kunt het druk hebben met het plannen van een bijeenkomst of gebeurtenis. Hoewel je geen gebrek aan geluk hebt kan iets ook tot frustratie leiden. Verlies je geduld niet en probeer steeds de vrolijke kant te blijven zien.

MAAGD

Iemand trainen of les geven kan een bevredigende ervaring zijn en je aanmoedigen op dat terrein verder te gaan. Als je ontspant en doet waar je goed in bent zal alles verlopen zoals het moet. Vergeet niet je charme te gebruiken.

WEEGSCHAAL

In financieel opzicht is de kosmos je beter gezind dan de afgelopen dagen. Toch moet je nog steeds goed nadenken over elk monetair besluit. Doe niets waar je niet achter staat. Er kan iets gebeuren waar je op hebt gehoopt.

SCHORPIOEN

Houd rekening met het onverwachte. Handel niet gehaast of impulsief. Ruzie over geld kan de rust verstoren. Als je erkent dat je het oneens bent en een besluit uitstelt tot volgende week wordt het toch nog een prettig weekend.

BOOGSCHUTTER

Vragen die al een tijdje onbeantwoord bleven kunnen beantwoord worden als een discussie je van gedetailleerde informatie voorziet. Matigheid is een vereiste, anders slaat excessieve gulheid een stevige bres in jouw banksaldo.

STEENBOK

Maak er een ontspannen weekend van met je kinderen en als je die niet hebt, ontdek dan weer eens het kind in jezelf. Speel minigolf of ga naar een vrolijke film. Wandel door de buurt en praat met buren als je een ander huis zoekt.

WATERMAN

Moeilijkheden met een zakelijk partner kunnen tot een breuk leiden. Kom in actie als je jouw huis hebt verwaarloosd. Ouders moeten meer tijd met hun kinderen doorbrengen. Je doet er goed aan vaker naar je partner te luisteren.

VISSEN

Zet je creativiteit en intuïtie tezamen aan het werk. Als je met anderen samenwerkt zul je in staat zijn de juiste keuzes te maken voor je klanten of leden. Er kan zich een gepassioneerde romance ontspinnen met iemand die je pas kent.

