Mariëlle op jurkenjacht: ’Soms word ik zo moe van mezelf ’

„Vorige week werd ik uit het niets aangesproken door een vage kennis die ik toevallig tegenkwam in de supermarkt. Of m’n bestelling nog op tijd was geweest, wilde ze weten. Dommig keek ik haar aan: ‘Bestelling?!’ ‘Ja, je hebt toch een bruiloft…’ In mijn hoofd trok ik alle registers open. Ik had haar toch al zeker een jaar niet gezien. Hoe wist ze in hemelsnaam van de bruiloft? Waarschijnlijk was de vraag van m’n gezicht te lezen, want voor ik ‘m zelf kon stellen, beantwoordde ze hem. ‘Ik lees je columns!’ Ik lachte wat ongemakkelijk.

Stukjes tikken van achter een schermpje is één ding. Ermee worden geconfronteerd dat mensen mijn geratel ook daadwerkelijk lézen is een tweede. Ik frunnikte opgelaten wat met mijn vingers terwijl ik haar vertelde dat er nog een pakketje moest komen en dat ik hoopte dat dé jurk daarin zou zitten. Na een ‘Ik lees wel of het is gelukt!’ van haar kant, gingen we allebei onze eigen weg. Dus hierbij: het is gelukt. De oplossing zat alleen niet in dat laatste pakketje…

De bestelling was op tijd, daar lag het dit keer niet aan. Vrijdag kwam ie binnen, vlak voordat ik de deur uit moest om de verjaardag van mijn moeder te gaan vieren in Zeeland. Ik scheurde de doos open en begon aan een supersnelle passessie met vier lange jurken, een midi, twee jumpsuits en een pak. Het pak had ik mijn maat besteld, maar viel ongeveer 4 maten groter. Dat werd ‘m niet. De jumpsuits waren leuk, maar stonden mij niet leuk. En over geen van de jurken was ik enthousiast.

Met een gezicht als een oorwurm stapte ik in de auto. In mijn hoofd bedacht ik vast smoesjes om onder de uitnodiging uit te komen. Geen galajurk = geen gala. Simpel. Na anderhalf uur kwam ik aan op mijn bestemming en zag ik het al wat zonniger in. Ik haalde mijn moeder over om samen de stad in te gaan en daar nog even te kijken. In de eerste winkel was het raak: een mooi zwart pak met een goudkleurige top. Dat moest het worden. En ja, dan toch maar met sneakers. Schijt aan de dresscode. Maar helemaal lekker zat het me niet. ‘s Avonds bestelde ik online nog wat jurken die maandag konden worden bezorgd.

Maandag was het zover. Er stond die dag een flinke roadtrip op de planning: van Vlissingen naar Antwerpen om vervolgens via Rotterdam in Amsterdam te eindigen. Als ik alles goed timede, had ik in Rotterdam ongeveer een uur om laatste bestelling op te halen, ein-de-lijk een keuze te maken en wat sieraden uit te zoeken. Voor de verandering liep mijn dag volledig volgens planning. Ik had zelfs een kwartiertje extra in Rotterdam. In dat kwartiertje besloot ik de te lange jurk uit mijn allereerste bestelling nog eens aan te trekken.

Nu ik dat niet over een broek deed en ik er chunky hakken onder aan had - die ziet toch niemand met een jurk tot op de vloer - viel het eigenlijk best mee met die lengte. Hoe langer ik naar mijn spiegelbeeld keek, hoe enthousiaster ik werd. Leuke kleur, mooie fit… een klein beetje te lang, maar niet storend. Dit moest ‘m worden. Met een diepe zucht stopte ik de jurk in mijn tas. Soms word ik zo moe van mezelf…

De bruiloft was één groot feest. Een übergelukkig bruidspaar dat elkaar non stop verliefd aankeek, gezellige mensen, leuke muziek, lekkere hapjes en drankjes en een volledig in gala gehulde gastenlijst. Maar goed dat ik m’n sneakertjes thuis had gelaten, want die waren behoorlijk uit de toon gevallen tussen alle maatpakken, glitterjurken en stiletto’s. Ik heb er waarschijnlijk een dagtaak aan om mijn appartement weer op orde te krijgen, alle bestellingen in de juiste verpakkingen terug te doen en de pakketjes weg te brengen, maar ik heb nu in ieder geval wel een gala-outfit die ik de komende vijf jaar bij iedere fancy gebeurtenis uit de kast kan trekken.”

En dit is ’m geworden! Mariëlle (links) in haar jurk samen met twee collega’s op de bruiloft. Ⓒ Eigen beeld

