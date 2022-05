Bijna 10 procent van de Nederlanders is al twee jaar of langer niet bij de tandarts geweest. Het uitstellen van je tandartsafspraak kan gevolgen hebben voor je gezondheid en kwaliteit van leven. Volgens het Radboudumc nemen mondzorgmijders meer pijnstillers en dat kan weer leiden tot trombose en slecht werkende nieren. Directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie zegt tegen De Telegraaf: „Uitstel kan dus tot hogere kosten leiden.”

Basispakket

De mondzorg is in 2006 uit het basispakket gehaald, omdat de kosten te hoog waren. Mensen boven de 18 jaar moeten nu hun bezoekje aan de tandarts zelf betalen of er een aparte verzekering voor afsluiten. Vorig jaar werd er een petitie gestart door Dokters van de Wereld om de tandartsen en mondhygiënisten weer in het basispakket op te nemen. Deze petitie werd 75.000 keer getekend. Volgens hen hebben 1,5 miljoen Nederlanders geen geld om de tandarts zelf te betalen.

Angst

Ook angst speelt bij sommigen een rol. Ze zijn bang voor pijn. De vriend van collega M. gaat ook niet naar de tandarts omdat hij ‘bang is voor een pijnlijke behandeling’. Volgens allesoverhetgebit.nl is hij niet de enige. 800.000 Nederlanders durven niet naar de tandarts vanwege een tandartsfobie.

Goed gebit

Voor anderen is één keer per jaar een bezoekje aan de tandarts voldoende, omdat ze nooit echt iets hebben en het tweede bezoek onnodig vinden, of zonde vinden van het geld.

Gaatjes

Volgens een onderzoeksrapport van TNO in opdracht van het zorginstituut in 2019 heeft er bijna niemand een gebit zonder vullingen. Ongeveer tachtig procent van de volwassenen heeft een of meerdere gaatjes. Een gaatje vullen is zo gepiept bij de tandarts.

Reacties

Marleen gaat wel twee keer per jaar naar de tandarts, maar niet zonder zorgen.

Volgens Marieke is goed poesten de oplossing.

Lydia vindt het niet vreemd dat de mensen minder vaak naar de tandartsen gaan.

Praat mee

Ga jij twee keer per jaar naar de tandarts? Of vind je het te duur om een tandartsafspraak te maken? Of vind je een keer in het jaar genoeg? Praat mee op onze Facebook-pagina!