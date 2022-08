Vind jij het jammer dat Nick & Simon stoppen als duo?

De afgelopen tijd gingen er al veel geruchten rond in de media over een eventuele breuk tussen de twee zangers. Er werd gespeculeerd dat het duo elkaar nauwelijks zou spreken, afzonderlijk van elkaar naar optredens zou reizen en dat ze al bezig zouden zijn met hun solocarrières.

Afscheidstournee

Voordat er definitief een einde komt aan het Volendamse duo, zullen ze eerst nog een afscheidstournee doen. Zo zullen ze gaan spelen in onder andere Alkmaar, Rotterdam, Zwolle en Hengelo. Het laatste Nick en Simon concert staat gepland op 10 april 2023 in Rotterdam Ahoy. Ook komt er in het najaar nog een verzamelalbum uit, bestaande uit hun hitsingles. De twee hebben aangekondigd wel nog samen tv-programma’s te blijven maken.

Aankomende maandag zullen Nick en Simon aanschuiven bij Jinek. Hier zullen ze eenmalig vertellen waarom ze besluiten uit elkaar te gaan. Hier zullen ze ook meer inzicht geven in hoe hun soloplannen eruit zien.

Het duo is in 2006 bekend geworden met de nummers Steeds weer en De soldaat. Zes van hun uitgebrachte albums zijn platina geworden, en tien albums stonden op de bovenste plek in de Album Top 100. Verder is het duo in de afgelopen jaren veel op televisie voorbij gekomen, zoals The Voice of Holland, Hit the road en De 3-sterren camping.

Reactie

Mara geeft op Twitter aan absoluut naar het afscheidsconcert te willen.

Marloes lijkt daarentegen niet heel verslagen te zijn van het nieuws.

