Wat vind jij ervan dat ouders hun kind op social media plaatsen?

Gigi schrijft in haar post: „Wat ik jullie graag wil meegeven is dat wij bewust nooit foto’s van onze dochter delen waarop haar gezicht te zien is. Wij willen graag dat ze kan opgroeien in alle rust en zelf later haar beslissing kan nemen.”

De reden achter de keuze van Nicolette en Bas sluit hier nauw op aan. Nadat er in juli 2020 een discussie ontstond op een van zijn social media posts op Instagram, schrijft Bas: „Ach, we delen genoeg en vinden dat de meisjes zelf moeten kunnen beslissen later. Ik ben blij dat er geen kinderfoto’s van mij online rondzwerven ;-)”.

Deze beroemde ouders zijn dus van mening dat hun kinderen later zelf de keuze moeten kunnen maken om op social media te verschijnen. Maar ook voor de niet bekende ouder kan het verstandig zijn om foto’s alleen met naasten te delen. Foto’s kunnen bijvoorbeeld uit hun verband worden getrokken en in verkeerde handen vallen, zo viel te lezen in een artikel in Trouw.

Hoort erbij

Anderen zijn weer van mening dat, zeker als het om bekendheden gaat, het er nou eenmaal bij hoort dat hun kinderen herkenbaar zijn voor de hele wereld. Deze Twitteraar reageert op Gigi’s post dat Gigi hierover had na moeten denken voordat ze een carrière koos. Ze schrijft dat des te meer ze haar dochter probeert te verbergen, des te meer zullen mensen proberen foto’s van haar te maken.

Ook op een van de Instagramposts van Bas Smit, waarop de haren van hun dochters voor hun gezicht waaien, reageert iemand teleurgesteld: „Jammer dat je meisjes altijd hun gezichtjes moeten bedekken. Mijn kleindochters mooie koppies zou ik nooit zo bedekken, jammer.”

Praat mee

Vind jij het herkenbaar delen van je kinderen op social media een schending van hun privacy? Of moet je dit als ouder gewoon zelf kunnen bepalen? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!