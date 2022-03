Daghoroscoop 3 maart 2022 - Dromen zeggen iets over je verlangens, Steenbok!

VANDAAG JARIG

Zorg dat je in fysiek in orde bent en dat je imago en persoonlijke verlangens in harmonie zijn. Je pad gaat over rozen als je onafhankelijkheid gewaarborgd blijft. Ben je eenmaal geslaagd dan vind je ook de ware liefde. Tegen de herfst moet je qua gezondheid beter op je tellen letten.

RAM

Onder de meeste omstandigheden moet men vandaag rekening met je houden. Jouw begrip voor anderen kan een sterke troef blijken. Ben je belast met de aanstelling van personeel dan kun je de juiste mensen op de juiste plaats zetten.

STIER

Je kunt doodmoe wakker zijn geworden, vanwege zorgen, nare dromen of onrust. Gun jezelf de tijd om bij te komen voor je aan de slag gaat. Blijf in bed als je een infectie of virus hebt opgelopen zodat het lichaam zich kan herstellen.

TWEELINGEN

Neem de teugels in handen en voer veranderingen door op een terrein dat aan vernieuwing toe is. Anderen zullen waarschijnlijk jouw ambities steunen en kunnen nuttige adviezen hebben die je zullen helpen de juiste koers te varen.

KREEFT

Een droom kan je de hele dag achtervolgen en herinneringen oproepen. Blijf een dag thuis als je met een gezondheidsprobleem worstelt. Overweeg iets aan jouw leefwijze te veranderen na je manier van leven te hebben geanalyseerd.

LEEUW

De kosmos stimuleert je intuïtie, fantasie en gevoeligheid ten opzichte van anderen. Een vriend(in) of naaste kan behoefte hebben aan begrip of empathie. Werkzaamheden aan je woning kunnen enige hectiek veroorzaken.

MAAGD

Innerlijke kracht stelt je in staat weerstand te bieden aan iemand die je wil misleiden. Houd ogen en oren open nu naaste concurrenten energiek bezig zijn. Grijp een kans je te verontschuldigen jegens iemand die belangrijk voor je is.

WEEGSCHAAL

Breng structuur in je dagindeling zodat je profijt hebt van je toegenomen energie en tref voorbereidingen voor activiteiten die handarbeid of extra inspanning vereisen. Je maakt zelden fouten dus begin gerust met iets moeilijks.

SCHORPIOEN

Richt vastberaden jouw aandacht op alles wat belangrijk voor je is. Besteed de beste zorg aan je gezondheid en vraag desnoods een second opinion. Beslis in geval van twijfel zelf wat voor jouw de beste aanpak is.

BOOGSCHUTTER

Er ligt een beloning te wachten als je hard gewerkt hebt. Atleten, trainers en managers die betrokken zijn bij wedstrijdsporten hebben vandaag een streepje voor. Een assertieve instelling is een garantie voor succes.

STEENBOK

Sta jezelf ontspanning toe. Als je haast hebt kun je over je eigen benen struikelen. Dromen zeggen iets over je verlangens en herinneringen over je angsten. Tracht ze te analyseren en een plaatsje te geven. Dat brengt rust in je hoofd.

WATERMAN

Een prima dag voor taken die aandacht voor details vereisen. Gedraag je toegewijd en vastberaden. Maak vrienden op de werkvloer, dan kun je de dagelijkse routine beter aan. Heb geduld en val niet ten prooi aan frustraties.

VISSEN

Doe deze ochtend kalm aan, zeker als je veel hebt gedroomd. Probeer eens te noteren wat je van jouw dromen hebt onthouden. Naarmate je dat vaker doet worden ze duidelijker en ga je begrijpen wat zich in je onderbewustzijn afspeelt.

