Zo kom je van je prikangst af!

Volgens Somers kampen steeds meer mensen met prikangst. „Dit kan komen doordat mensen gezonder zijn en minder snel in aanraking komen met prikken. Een andere oorzaak kan zijn dat er op sociale media en in films of series vaak negatieve associaties worden gemaakt met naalden.”

Associaties

Aan alles wat we doen, zien of meemaken hangen we associaties. „Een fobie voor naalden is een gevolg van negatieve associaties die zich in je onderbewustzijn hebben genesteld,” aldus Somers. „Negatieve associaties met naalden ontstaan voornamelijk wanneer jij als kind bijvoorbeeld ziet dat je moeder geprikt wordt en ziet dat ze bang is of als je zelf een negatieve ervaring meemaakt met een naald. Bijvoorbeeld dat je zelf geprikt moet worden, maar de verpleegkundige een aantal keer mis prikt en dat vervelend voelt.”

Behandeling

Met zijn behandeling tegen prikangst van Hypnose Zorg Nederland probeert Somers de negatieve associatie te vervangen voor een neutrale gedachte. „Met hypnose zorgen we ervoor dat de breinfrequentie langzaam wordt vertraagd, waardoor we toegang krijgen tot de diepere lagen in het brein van de patiënt. Daar liggen al die associaties opgeslagen. We gaan dan nieuwe neuroassociaties maken en daarmee zorgen we ervoor dat het brein weet dat ze de volgende keer als ze een naald ziet niet in paniek hoeft te raken. In 95% van de gevallen lukt dat al na één behandeling. ”

Tips

Voor als het moment van prikken daar is en je (nog) geen hypnosebehandeling hebt gedaan, deelt Somers een aantal algemenere tips om rustig te blijven tijdens het prikken:

1. Focus niet op de naald. Hoe meer je op de naald focust, hoe banger je wordt.

2. Wees gegrond en geaard. Voel dat je voeten op de grond staan en focus op de energie daarvan.

3. Focus op je ademhaling. Bij stress schiet de ademhaling omhoog en bij intense angst adem je haast niet meer. Adem bewust in en uit, zodat je wat rustiger blijft.

4. Zet voordat je de prikkamer inloopt al een muziekje op. Kies voor een nummer waar jij een goede vibe bij hebt.

5. Neem een ’perifere blik’ aan. Dat betekent dat je breed moet kijken. Als je angst ervaart kom je vaak in een tunnelvisie terecht. Bij een perifere blik zie je alles, dus ook een naald, in perspectief.