’Het wordt tijd mezelf eens flink onder handen te nemen’

Ik ben nu officieel dik, lelijk en oud. Zo, het kan er maar uit zijn. Want laat je niet in de luren leggen door de eventueel beeldige foto’s van mij waar je op stuit. Die zijn van 17 kilo geleden toen mijn haar nog frivool in de krul schoot van een beetje vocht in de lucht en ik met een beetje sjorren en persen soms zelfs maat 38 nog dicht kreeg. Het cijfer op de weegschaal is meedogenloos En zo is het geboortejaar in mijn paspoort: 1965. Volgende week ga ik de grens over naar de tweede helft van de 50. Bijna 60… En vreemd genoeg vind ik dat dan weer jonger klinken; 60. Misschien omdat het motto toch vaak is: 60 is het nieuwe 40. Je hoort nooit 56 is het nieuwe 36.

En onhandig!

Ik zit achter mijn laptop met bovenbenen die eindelijk minder kramperig aanvoelen. Tip: ga op de grond zitten, strek je ene been voor je uit en buig het ander zo ver mogelijk naar achter tot je echt de spieren voelt aanspannen. Advies van de fysio nadat ik meermalen klaagde over de pijn in mijn benen. Een soort alternatieve manier van strekken voor mensen zoals ik die omvallen als ze op een been moeten staan. O ja, ook dat nog: ik ben dik, oud en onhandig.

Ik ga nog steeds twee keer per week naar Erwin van Fysioforza die zich de eerste dag voorstelde als Joop Sloop, maar eigenlijk best lief is. Soms hoef ik niet eens op de roeimachine. Afhankelijk van hoe vaak ik op- en afgestapt ben op de step en of stagiaire Bram er is om me door de tien minuten roeien heen te praten. Hoewel ik ontdekt heb dat een koptelefoon met een podcast ook heel afleidend werkt. Heb je de mijne al gehoord (VROUW kookt over)? Aanstaande dinsdag, op mijn verjaardag komt aflevering twee online; met Isabelle Plasmeijer over lijnen en eetstoornissen. Gut, het lijkt wel een thema…

Weegschaal

Qua conditie ga ik echt wel vooruit. Maar stiekem had ik gehoopt dat ik onderweg met al dat geroei, gestep en gesquat ook wel een paar pondjes zou kwijtraken. Ik denk dat mijn beschadigde longen een feestje vieren als ik gewicht verlies. Die blaasjes zijn nou eenmaal niet meer wat ze zijn geweest sinds de bestralingen. Het zou fijn zijn als ze wat minder hard hoeven te werken. En minder lijf, is minder pompen. Maar vooralsnog kom ik nog steeds alleen maar aan. Om mijn humeur niet al teveel te verliezen, ga ik maar eens per week op de weegschaal. Het verpest zo je dag als je denkt: nou is er vast wat af en het is niet zo.

Is slank zijn belangrijk? Nou ja, aan dat oud zijn kan ik niet veel doen. Ik kan natuurlijk aan de botox, maar ik heb mijn portie aan naalden in mijn lijf wel gehad in de afgelopen anderhalf jaar. Voorlopig komt er geen spuit meer in. Op die ene na dan. Voor het vaccin stroop ik mijn mouwen nog wel een keer of twee op.

Chocolade

Met betrekking tot het overgewicht zijn er natuurlijk wel mogelijkheden: de koolhydraten schrappen, vasten op gezette tijden, calorieën tellen in het gezelschap van andere dames die richting het bikinilijf willen. Ik begin iedere dag met goede moed: yoghurtje, fruit. En dan komt de post: kleurrijke eitjes van LaPlace, fijne repen van Tony, chocolade van Milka. En waar ik die in het verleden gewoon ergens op kon bergen en vergeten, tegenwoordig blijft die voorraad in de kast net zo lang door mijn hoofd spoken tot ik het heb weggewerkt. Vakkundig opgeruimd door het op te eten. Klaar: ‘Morgen begin ik opnieuw.’ Alsof de bestraling niet alleen de tumor heeft weggebrand, maar ook mijn wilskracht.

Is dat erg? Ik vond steeds dat het wel meeviel. Ik was immers nog onder behandeling. Het leven was, met corona, koud winterweer, een huis in verbouwing en eens per twee weken aan een infuus, al ingewikkeld genoeg. Ruim vest aan, dikke sokken, niemand die het ziet. En er was al zo weinig leuks in het leven. Dan biedt zo’n bonbonnetje, een punt cheesecake of een zak drop toch nog een beetje troost. Maar nou zijn die behandelingen klaar. Ik kan geen extra onsje meer toeschrijven aan een medicijn dat ik niet meer krijg. Overal bloeien narcissen dus de lente staat ook om de hoek, mijn werkplek is eindelijk klaar en iedere week is er wel weer een nieuw vaccin dat wordt goedgekeurd, dus ook wat dat betreft is er licht aan het eind van de tunnel.

Door de wasstraat

Het wordt tijd om mezelf eens flink onder handen te nemen. Ik heb alvast een kappersafspraak gemaakt. Op mijn verjaardag. Als mijn haar dan niet meer wil krullen, dan moet het maar gewoon anders worden geknipt. En dan laat ik meteen mijn wenkbrauwen verven; even een middagje door de wasstraat. Als ik dan vervolgens echt iedere dag die 10.000 stappen ga zetten en niet klaag als ik van Erwin weer op die rottige roeimachine moet, dan kan het toch niet anders dan goed komen?

Morgen begin ik. Echt. Nou ja, op 17 maart dan. Eerst ben ik de 16e nog jarig. O maar wacht, dat weekend erop gaan we met het hele gezin in een huisje zitten. En nou ja, voorlopig is er toch nog geen sprake van festivals en leuke flodderjurkjes. De maandag erop dan? Hoor ik daar trouwens de postbode?