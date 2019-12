Weekhoroscoop week 50

Ram

Liefde: Vooral aan het begin van de week ben je nogal lichtgeraakt waardoor je om een kleinigheidje uit je vel kunt springen. Je geliefde is zich van geen kwaad bewust en heeft dan ook geen idee waar alle ophef vandaan komt.

Financiën: Je begint je steeds meer bewust te worden van het feit hoe belangrijk sparen is. Gelukkig gaat dit je ook steeds beter af. Het doel dat je jezelf hebt gesteld werkt hier absoluut aan mee.

Werk: De laatste loodjes wegen het zwaarst. Kom op Ram, nog heel even en je kunt genieten van je welverdiende vrije tijd. Is het een idee om in de avonduren je mobiele telefoon alvast wat vaker uit te zetten?

Persoonlijk: Je voelt je voor iedereen verantwoordelijk. Het zou niet verkeerd zijn om ook gewoon eens aan jezelf te denken. Waar zou jij zelf nu eens behoefte aan hebben? En waarom gun je dit jezelf niet?

Stier

Liefde: Er staat een gezellig uitje op de agenda voor jou en je geliefde. Dit hoeft niet per se in verband te staan met een uitgaansgelegenheid, ook een borrel of etentje bij vrienden thuis behoort tot de mogelijkheid. Hoe dan ook zullen jullie het enorm naar je zin hebben.

Financiën: Je geeft meer geld uit aan je huis en aan accessoires waarmee je je woning kunt opleuken. Met een handjevol nieuwe spullen heb je zomaar een andere kamer, leuk!

Werk: Je blinkt deze week niet uit in ijver en daadkracht. Eerlijk gezegd gooi je er een beetje met de pet naar. Waak ervoor dat je je er niet al te makkelijk vanaf maakt; iemand houdt je in de gaten en staat op het punt je erop aan te spreken.

Persoonlijk: Het is een fijne week om je dromen kenbaar te maken aan een goede vriend of vriendin. Wellicht kan hij of zij je adviseren of je op een idee brengen om een en ander daadwerkelijk te realiseren.

Tweelingen

Liefde: Het kost je nu minder moeite om je gevoelens te delen. Vooral ten opzichte van je geliefde ben je beter in staat je emoties onder woorden te brengen. Wanneer je eerlijk tegen jezelf durft te zijn, gaat de rest eigenlijk vanzelf.

Financiën: Meer inzicht in je financiën doet zomaar een kwartje vallen met betrekking tot je uitgavepatroon. 1 + 1 = 2. Eigenlijk is het heel simpel. Jij bent soms zelf degene die het ingewikkeld maakt.

Werk: Onenigheid met een collega kan je plezier in het werk nadelig beïnvloeden. Gelukkig doet zich een mogelijkheid voor om in alle rust een en ander met elkaar uit te praten. Ruzie maken om het ruziemaken lost sowieso niets op, zeker als je vaak met elkaar te maken hebt.

Persoonlijk: Je hebt deze week meer interesse in spiritualiteit; het vinden van de juiste balans tussen lichaam en geest. Yoga, mindfulness, mediteren. Dit is een goed moment om je hier wat meer in te verdiepen.

Kreeft

Liefde: Jaloezie is een teken van onzekerheid, wist je dat? Totaal niet nodig dus. Je mag er absoluut zijn. Je partner is net zo blij met jou als jij met hem of haar! Wees trots op jezelf én op elkaar.

Financiën: Een ouder iemand in je familie of in je naaste omgeving geeft je nuttig advies met betrekking tot je financiën. Hier heb je echt iets aan!

Werk: Een hectische week ligt in het verschiet. Als je het op je werk al flink druk hebt gehad, probeer dan thuis in elk geval tot rust te komen. Je werk mee naar huis nemen draagt sowieso niet bij aan een ontspannen sfeer.

Persoonlijk: Kijk uit waar je loopt of waar je rijdt. In de haast zou je zomaar brokken kunnen maken. Waak voor impulsieve acties en laat je niet opjagen.

Leeuw

Liefde: Omdat je nu gevoeliger bent voor prikkels en daarnaast de emoties van anderen ook haarfijn aanvoelt, is de seks optimaal deze week. Je weet exact waar je partner behoefte aan hebt en ervaart zelf ook alles intens.

Financiën: Laat je niet leiden door impulsen of het idee dat het allemaal nú moet. Je hebt het eerder ook prima gered zonder deze dure aankoop, toch?

Werk: Je kunt werkelijk bergen verzetten deze week. Telkens wanneer je het gevoel hebt dat je het helemaal gehad hebt, weet je de kracht te vinden om toch nog even door te gaan. Zolang je geen misbruik van jezelf laat maken en dit echt voor jezelf doet: prima!

Persoonlijk: Gevoelens van nostalgie en jeugdsentiment overvallen je. De kleinste dingen brengen je zomaar terug in de tijd van weleer. Heerlijk om even stilletjes van te genieten.

Maagd

Liefde: Een probleem dat al een poosje sluimerde kan nu worden opgelost. Denk eraan dat een goede communicatie meer zoden aan de dijk zet dan het maken van verwijten. Stel een goed gesprek minstens uit tot donderdag.

Financiën: Hoewel je een poosje goed bezig was met budgetteren en sparen, heb je nu de neiging om weer eens flink los te gaan in de stad of online. Hoe leuk ook, verstandig is het niet.

Werk: Houd goed je aandacht erbij! Een klein foutje kan grote gevolgen hebben. Gelukkig kun je het prima handelen, maar elke vorm van afleiding dient vermeden te worden. Voer sowieso geen privé gesprekken tijdens je werk.

Persoonlijk: Binnen je vriendengroep neem je gemakkelijk het voortouw. Je zit vol leuke ideeën en weet exact wat voor jullie allemaal leuk is om te doen.

Weegschaal

Liefde: Hoewel er even weinig passie onder de zon is, kost het jullie geen enkele moeite om trouw te blijven aan elkaar. De liefde is nog steeds volop aanwezig en de hartstocht komt ook wel weer. Alleen nu nog even niet.

Financiën: Je bent sneller tevreden met kleine dingen waardoor je ook minder geneigd bent tot geld uitgeven. Alle spullen die je hebt voldoen nog prima. Om van je kleding en schoenen nog maar te zwijgen. Door creatief te combineren heb je zo weer een nieuwe outfit.

Werk: Aan het eind van de week is iemand op het werk het niet met je eens. Zonder de ander iets te verwijten weet je kalm doch beslist je standpunt te verdedigen. De manier waarop je dit doet dwingt respect af.

Persoonlijk: Durf wat meer je gevoel te volgen in plaats van alles praktisch te overdenken. Je intuïtie heeft het bij het juiste eind. Niet alles heeft een logische verklaring nodig.

Schorpioen

Liefde: Je hoofd en hart zijn prima met elkaar in evenwicht. Hierdoor ben je prima in staat om je emoties te beheersen en de dingen ook vanuit het oogpunt van je partner te bekijken.

Financiën: Financiële vooruitgang is te verwachten. Mede dankzij jouw eigen inzet kun je rekenen op een leuk extraatje voor de feestdagen. Een loonsverhoging voor het nieuwe jaar is niet ondenkbaar.

Werk: Je hebt enorm veel energie. Niets is je teveel. Het fijne is dat je wel goed over alles nadenkt en ondanks je werklust niet impulsief te werk gaat. Hierdoor gebeurt alles snel én goed.

Persoonlijk: Je staat te trappelen om iets nieuws te beginnen. Indien het om een kortlopend project gaat: prima! Voor het maken van lange termijn plannen is het nu niet het beste moment, helaas.

Boogschutter

Liefde: Je zit prima in je vel en hebt geen last van spanning of onrust. Dit heeft een positieve uitwerking op je relatie. Waar je normaliter nogal ‘uithuizig’ kunt zijn, blijf je nu het liefst thuis, met je geliefde en/of andere naaste familie.

Financiën: Je staat op het punt een groot bedrag uit te geven. Hoewel je je bewust bent van het feit dat er sprake kan zijn van een risico, sta je er wel helemaal achter.

Werk: Je hebt wat moeite met zaken die eigenlijk routine voor je zijn of zouden moeten zijn. Probeer niet overal te lang bij stil te staan, Boogschutter. Je kunt ook té perfectionistisch zijn.

Persoonlijk: Je kinderen hebben je hulp en advies nodig, wat je ze met alle liefde geeft. Heb je geen kinderen, is de kans groot dat anderen je deze week benaderen met de vraag of je hen ergens mee kunt helpen. Ook dit doe je graag.

Steenbok

Liefde: Dit is een prima week om rustig met elkaar te praten over de dingen waarover jullie het eerder niet eens werden. Grote kans dat er sprake was van een misverstand dat nu opgehelderd wordt.

Financiën: Een zaak uit het verleden komt aan het licht. Dit kan te maken hebben met een vergeten rekening, maar ook met een terugbetaling waar je nog recht op had. Het kan geen kwaad om een en ander even na te kijken.

Werk: De dingen die je moet doen stroken niet helemaal met je gevoel, hetgeen ervoor kan zorgen dat je even niet meer weet wat te doen: verstand op nul en gaan of je bezwaren uitspreken naar je leidinggevende?

Persoonlijk: Hoewel je totaal geen zin hebt in drukte, ben je wel in voor een knus avondje met een goede vriendin. Fijn herinneringen ophalen onder het genot van iets lekkers. Heerlijk om bij iemand te kunnen zijn die jou zo goed kent.

Waterman

Liefde: Probeer je niet te veel te bemoeien met de manier waarop je partner zich gedraagt, kleedt of eet. Hoewel je het goed bedoelt, worden je ongevraagde adviezen momenteel niet op prijs gesteld.

Financiën: Onenigheid over financiën is te verwachten. Of dit nu is met je partner, met een vriend(in) over geleend geld of een vermeende betalingsachterstand; alles is mogelijk. Je doet er verstandig aan eventueel bewijs zwart op wit paraat te hebben.

Werk: Vooral met je vrouwelijke collega’s kun je het prima vinden. Jullie vullen elkaar prima aan en komen misschien zelfs op een nieuw idee om jullie werk te vergemakkelijken.

Persoonlijk: Degene met wie je deze week nog het meest overhoop ligt, ben je zelf. Twijfels waar je maar niet uit lijkt te komen houden je flink bezig. Wat zou je kiezen als men het je nu zou vragen? Dat is je antwoord!

Vissen

Liefde: Hoewel je geliefde niet bijster tactvol is, sta je er mijlenver boven. Je bent in een goed humeur en niet chagrijnig te krijgen. Juist deze gelaten houding zet je partner aan tot nadenken; hij of zij biedt uit zichzelf excuses aan.

Financiën: Goed nieuws omtrent je inkomen is onderweg. Een brief of gesprek stemt je positief met het oog op de naaste toekomst en zorgt ervoor dat je eventuele zorgen die je eerder had, naast je neer kunt leggen.

Werk: Blijf bij je standpunt en waak ervoor dat je anderen gelijk geeft alleen maar omdat je geen zin hebt in een discussie. Je kunt ook te makkelijk zijn, lieve Vis.

Persoonlijk: In je vrije tijd wil je nu vooral even helemaal niets. Het liefst houd je de deur op slot en je telefoon uit. Wat let je? Zó belangrijk om af en toe gewoon eens ongegeneerd voor jezelf te kiezen. Positief egoïsme mag!

