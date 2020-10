Roos (36): Door mijn perfectionisme werd ik depressief

Voel jij je leeftijd?

„Nee, ik heb het gevoel dat ik nog altijd dezelfde persoon ben. Alhoewel… Sinds het moederschap ziet mijn leven er compleet anders uit. Moeder zijn brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee, waardoor ik niet meer mijn onbezorgde leventje leid; ik moet ook rekening houden met mijn twee meiden.”

Heb jij een beautygeheim?

„Investeren in permanente beauty. Dat doe ik zodat ik dagelijks meer tijd overhoud voor andere dingen. Zo heb ik permanente eyeliner, waardoor het elke dag lijkt alsof ik make-up draag. Het maakt niet uit hoe laat het is, ik zie er altijd verzorgd uit. In de winter vind ik het heerlijk om naar de zonnebank te gaan, maar het liefst bruin ik mijn huid onder de zon. Scheelt ook weer een poedertje. Ik ben sowieso niet van de make-up, dus dit is ideaal voor mij.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Er is een tijd geweest waarin ik jaren jonger werd geschat. Het is me zelfs een keer overkomen - toen ik docent aan een hogeschool was - dat ik examens wilde ophalen voor de klas die ik lesgaf, maar ik ze in eerste instantie niet meekreeg. Die mochten ’alleen door docenten’ worden opgehaald. Inmiddels schatten mensen mij wel meer richting mijn eigen leeftijd.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn ogen. Ik kan een bad hair day hebben of een pukkel krijgen, maar ogen veranderen nooit. Die zijn altijd mooi. Mijn ogen zijn grijs/blauw van kleur en sprekend doordat ze groot zijn. Als ik op een foto sta, kijk ik als eerst naar hoe mijn ogen erop staan. Sta ik er met geknepen ogen op? Dan moet er een nieuwe worden gemaakt. Verder ben ik altijd erg sportief geweest, daar pluk ik nog altijd de vruchten van. Ik deed jarenlang aan voltige (acrobatiek op een bewegend paard, red.), maar daar stopte ik rond mijn dertigste mee; het is een sport die veel risico met zich meebrengt. Ik deed vervolgens aan paaldansen en nu aan yoga.”

Waarmee ben je minder blij?

„De vorm van mijn benen. Mijn taille is superslank, waardoor mijn benen ’dikker’ lijken. Mijn lichaam is niet zo mooi in proportie. Ook had ik het mooier gevonden als ik gladde benen had, op mijn benen zitten namelijk putjes. Daardoor draag ik liever een panty of legging onder een rok of jurk.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Met mijn enthousiasme en passie. Als ik iets leuk vind, straal ik dat ook uit en dat werkt voor veel mensen aanstekelijk. Ik haal veel plezier uit het helpen van mensen. In mei is mijn debuutroman Geen weg meer terug uitgekomen, gebaseerd op mijn depressies. Ik ben namelijk ontzettend perfectionistisch en heb daardoor diverse depressies gehad. Vooral sinds het moederschap had ik het idee dat ik niets goed kon doen. Ik belandde vijf jaar geleden in zo’n diep dal, dat ik twee weken werd opgenomen op een open GGZ-afdeling.”

„Twee jaar geleden kreeg ik de diagnose ’dwangmatige persoonlijkheid’, maar ik noem het liever ’dwangmatig perfectionisme’. Ik zie perfectionisme namelijk ook als een kracht. Met mijn boek hoop ik anderen te helpen bij wie perfectionisme ook in de weg staat om zich gelukkig te voelen. Verder heb ik altijd mensen geholpen tijdens mijn werk als gymdocent en fysiotherapeut. Momenteel ben ik mij aan het omscholen tot onderwijsontwikkelaar, zodat ik op die manier weer mijn steentje kan bijdragen.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Grotendeels wel. Ik ben heel blij dat ik nu open durf te praten over mijn depressies, en ik ben er trots op dat ik dit heb kunnen uitbrengen in boekvorm. Ook heb ik ontzettend veel zin in de omscholing tot onderwijsontwikkelaar; ik vind het leuk om een uitdaging aan te gaan. Mij zal je niet snel zien stilzitten.”

Wat houdt je jong?

„Continu in beweging blijven. Ik doe mijn boodschappen lopend en de kinderen haal ik met de fiets op. De auto laat ik het liefste staan. Verder speel ik veel met mijn kinderen in de speeltuin: van tikkertje krijg je een behoorlijke conditie en je voelt je ook weer jong!”

Heb je een levensles?

„Being perfect doesn’t make you beautiful is mijn levensles. Daarmee bedoel ik dat het vooral belangrijk is dat je van bínnenuit straalt. Als je goed voor jezelf zorgt, straal je dit ook uit naar de buitenwereld. Je kunt je uiterlijk mee hebben, maar écht mooi zijn begint van binnenuit.”

