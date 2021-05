Daghoroscoop 15 mei - Vel dat oordeel niet te snel, Steenbok!

VANDAAG JARIG

Je kunt in toenemende mate ongedurig en ongeduldig worden de komende maanden, maar blijf wel bedachtzaam als je tempo maakt, anders zullen verwondingen niet uitblijven. Vriendschap en liefde kunnen vaak hand in hand gaan en soms wel, soms niet tot een seksuele relatie leiden.

ZONDAG JARIG

Ook als je in je loopbaan de top achter je hebt, zal deze toch belangrijk voor je blijven. Een inkomensverbetering is nog steeds mogelijk doordat je betrokken blijft bij je speciale werkterrein. Het zal je financieel goed blijven gaan omdat je intuïtie vlijmscherp is en blijft.

RAM

Als je een test moet afleggen, zul je aan de vereiste opdrachten kunnen voldoen. Bezoek een ouder familielid dat je al een tijdje niet hebt gezien of breng tijd door met je gezin. Zet alles wat juridische consequenties kan hebben op schrift.

STIER

Het is onwaarschijnlijk dat je stil zal willen staan of op één plaats wil blijven. Steek je energie in bewegen. De lente zal snel overgaan in de zomer, dus ga naar buiten, maak een lange wandeling of fietstocht of werk in de tuin.

TWEELINGEN

Zet een deel van je wekelijkse budget opzij voor alles wat nodig is om in conditie te blijven, zoals uitgaven voor sport en spel en extra vitaminen. Maak plannen voor een vakantie, eventueel dicht bij huis.

KREEFT

Dit weekend doen waar je zelf zin in hebt, lijkt de beste keus. Hoe graag je anderen ook gelukkig wilt zien, het is essentieel om nu aan jezelf te denken. Een pauze in je sociale leven kan geen kwaad en voorkomt stress.

LEEUW

Doe kalm aan en haal achterstallig leeswerk in. Focus ook op onbetaalde rekeningen en bankafschriften, zodat je precies weet hoe je ervoor staat. Breng een project dat al lang in voorbereiding is in een definitieve fase.

MAAGD

Als je fitter wil worden is het van belang je te omringen met mensen die hetzelfde nastreven, of het nu om sporten, yoga of zumba gaat. Bepaal je ’niveau van ontevredenheid’ in termen van wat je doet en wat je consumeert.

WEEGSCHAAL

Je kunt de laatste tijd wat traag zijn, maar nu breekt de tijd aan om weer in de race terug te keren. Richt je op de belangrijkste mensen en zaken in je leven, zorg voor vooruitgang en positieve resultaten op elk vlak.

SCHORPIOEN

Een goede organisatie is de sleutel als je veel te doen hebt. Zet een exacte route uit als je naar een onbekende bestemming rijdt en luister naar de verkeersinformatie. Spanning in je liefdeleven verdwijnt als je meer begrip toont.

BOOGSCHUTTER

Diverse mensen kunnen proberen je van de wijs te brengen en je tijd te verspillen. Sluit af en toe je oren en ga door met datgene waarmee je bezig bent. Zoek het gezelschap van actieve mensen en niet van slome lieden.

STEENBOK

Keer je af van allesweters die eindeloos redeneren maar niets tot stand brengen. Je hebt een scherpe intuïtie en psychologisch inzicht en je zult beide nodig hebben om andere mensen te beoordelen. Vel dat oordeel niet te snel.

WATERMAN

Begin met een gezond ontbijt; dat zal een gunstig effect hebben op je welzijn. Vandaag staat in het teken van communicatie. Heb je een hond? Laat ’m uit en maak een praatje met andere hondenliefhebbers, zodat je op de hoogte blijft van allerlei nieuwtjes.

VISSEN

Reken op een plezierig weekend. Plant groenten, kruiden of plantjes als je een tuin hebt, vul de bloembakken als je een balkon hebt. Het zijn dit soort momenten die een heilzaam effect hebben op lichaam en geest.

