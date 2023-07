Praat mee: Moet je de pil in de supermarkt kunnen kopen?

De kogel is door de kerk: in de Verenigde Staten kan de anticonceptiepil binnenkort ook zonder doktersvoorschrift worden aangeschaft. Dat meldde de Amerikaanse voedsel- en medicijnenregulator FDA eerder deze week op haar website. Naar verwachting is de pil van fabrikant Perrigo vanaf begin volgend jaar zowel in apotheken als in supermarkten verkrijgbaar. Ook een online aankoop behoort tot de mogelijkheden.

Drempel verlagen

Alhoewel het in Nederland nog wettelijk verplicht is om langs de huisarts te gaan als je wil starten met de pil, is het in veel andere landen al mogelijk om het voorbehoedsmiddel zonder recept aan te schaffen. En dat is logisch, vindt FDA-directeur Patrizia Cavazzoni. Het zou de drempel om anticonceptie te gebruiken namelijk enorm verlagen.

Zo stelt het medische tijdschrift JAMA Network Open dat het voor vrouwen in de Verenigde Staten de afgelopen jaren aanzienlijk moeilijker is geworden om toegang te krijgen tot anticonceptie en andere gezondheidszorg. Zeker 45 procent van de vrouwen ervaart daarbij ten minste één obstakel, zoals het vinden van een arts waarbij de vrouw zich comfortabel voelt.

De pil ook in supermarkten verkopen, biedt volgens Cavazzoni uitkomst. Ze denkt dat dat vooral voor meisjes en vrouwen geldt die weinig te besteden hebben of ver moeten reizen naar een huisarts.

Aanscherping abortuswet

Sinds 2022 is abortus in een groot deel van de Verenigde Staten illegaal verklaard. Daarom is het volgens de FDA extra belangrijk om anticonceptie toegankelijker te maken. De organisatie wijst er daarbij op dat bijna de helft van de jaarlijkse ruim zes miljoen zwangerschappen in het land ongepland zijn.

„De beschikbaarheid van de pil zonder voorschrift kan helpen om het aantal ongewenste zwangerschappen en de bijhorende negatieve impact ervan te verminderen”, staat te lezen op de website van de FDA. Om deze reden stelt de organisatie dat mogelijke nadelen, zoals het niet lezen van de bijsluiter, dan ook niet opwegen tegen de voordelen van de beter verkrijgbare anticonceptiepil.

Reacties op Twitter

Johanneke vindt het een prima ontwikkeling.

Ook deze huisarts is voorstander.

