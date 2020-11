’Waarom een vuurwerkverbod? Doe een beroep op het gezond verstand!’

Strak van de zenuwen

Al jaren wordt door een groot deel van de bevolking op een vuurwerkverbod aangedrongen. Mensen vinden vuurwerk echt niet kunnen, want Basje staat wekenlang strak van de zenuwen de longen uit zijn hondenlijf te blaffen. En Minoes trekt zich tot half januari paniekerig terug op zolder. De dierentherapeuten en kalmerende pilletjes zijn niet aan te slepen.

Beroepszeikers

Daarnaast vinden velen het geknal gewoon zelf bloedirritant. Als er drie rotjes in de wijk af worden gestoken, voelt de woonomgeving al aan als 'oorlogsgebied', zo valt dan te lezen op social media, waar je dan op massale bijval kunt rekenen. Om de anti-vuurwerkemotie wat kracht bij te zetten, wijzen ze elkaar ook nog op de gevaren, want je bent zo een oog of een vinger kwijt. Alsof het de beroepszeikers ook maar iets kan interesseren dat er een rotje ontploft in de handen van een 17-jarige.

Roekeloze pyromanen

Tja, en toen kwam corona. Het laatste zetje dat de politiek nodig had om er een streep door te trekken. Dit kon je natuurlijk op je klompen aanvoelen, want als de ziekenhuizen er momenteel even iets níet bij kunnen hebben, zijn het wel de wonden van een stel roekeloze pyromanen. En dus zien we 2020 hoogstwaarschijnlijk eindige zonder vrienden, zonder familie en met een deprimerend televisieaanbod. Een jaar dat we toch eigenlijk het beste met het allerzwaarste vuurwerk het verleden in zouden moeten knallen (figuurlijk dan hè).

Opstandig

Ik heb hier een kind thuis dat – en dan druk ik me mild uit – nogal van vuurwerk houdt. Hij baalt als een stekker en voorspelt een toename van het gebruik van illegaal vuurwerk. Hij voorspelt ook een enorme uittocht naar Duitsland en België, om daar in te slaan, want de betere pyromaan laat zich namelijk niet tegenhouden door het opgeheven vingertje in Den Haag. Die worden daar alleen maar opstandig van.

Naar bed

En weet je; ik snap het. Ik snap het toenemende gevoel van: 'Pakken ze ons dát ook nog af?' Waar we allemaal waarschijnlijk intens opgelucht zijn dat 2020 erop zit en we het liefst met z'n allen hoog de kroonluchters in kruipen om het luid gillend te vieren, moeten we nu braaf op de bank met de handjes op de knietjes Happy New Year van ABBA aanheffen - ofzo. Menig jongere gaat nog liever om acht uur naar bed.

Gezond verstand

Is er een alternatief dan? Ik denk het wel. Doe een beroep op het gezond verstand. Vraag het volk het vuurwerk dit jaar te beperken. Niet voor een maandsalaris de lucht in schieten, maar voor een paar tientjes. Hou het klein, doe voorzichtig, let extra op je kinderen en geniet er dubbel van. Verbieden is de oplossing niet. En misdragen we ons? Dan is het verbod er volgend jaar alsnog. Dit alles uiteraard onder voorbehoud van dalende besmettingscijfers.

Geen tijd

Bij verbieden zal de telefoon van de politie de hele dag roodgloeiend staan, omdat Gerda 'gek' wordt van het kindervuurwerk dat die rotjongens van nummer 12 af sinds half tien afsteken. En er zal gehandhaafd moeten worden, waar de sfeer in het land niet beter op wordt. Geef de burger gewoon verantwoordelijkheid. Ik ben er van overtuigd dat dit bij het gros van de mensen aanslaat. En natuurlijk heb je er altijd een paar die zich er niets van aantrekken. Laten we daarover afspreken dat ze hun afgerukte vinger er zelf weer mogen aannaaien. Daar heeft de zorg dit jaar geen tijd voor.