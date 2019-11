Ⓒ Corné van der Stelt

Roze en glitter voor meisjes, blauw en stoer voor jongens? Beetje achterhaald. Dat wist deze trotse moeder al lang: haar zoon schittert in het weekend als dragqueen. Patty Voll (59) heeft een zoon en een dochter en woont in Hendrik-Ido-Ambacht. Als zoon Matthijs (27) zijn hakken aantrekt, verandert hij in Miss Cartier Paris.