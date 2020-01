Over de (on)zin van koolhydraten

Ik ben niet tegen ‘koolhydraten’, maar ik ban wel alle ‘snelle koolhydraten’. Eet ik dan ‘koolhydraatarm’? Ik houd niet zozeer van de term, want wat betekent koolhydraatarm? Dat is uiteraard afhankelijk van waarmee je vergelijkt. Als je geen brood en aardappelen eet, maar wel fruit, quinoa, linzen, wortelen enzovoort, eet je dan koolhydraatarm? Wie de klassieke voedingsleer aanhangt, zal vinden van wel, maar wie LCHF (Low Carb, High Fat / weinig koolhydraten, veel vet) volgt, vindt dat waarschijnlijk niet.

Daarom spreek ik liever over koolhydraatselectief. Ik ben kieskeurig en ik kies voor kwaliteit in mijn voeding. Daarom vervang ik bronnen van ‘snelle’ koolhydraten door ‘trage’ koolhydraten. Want voedsel vol snelle koolhydraten laat je bloedsuiker en je insulinepeil pieken en dat wordt wel degelijk in verband gebracht met overgewicht en ziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekten en beroerten.

Wat zijn koolhydraten

Koolhydraten zitten in meerdere of mindere mate in veel plantaardige voedingsmiddelen; het zijn eigenlijk ketens van glucose, de kleinste suikermolecule in onze voeding.

Wat zijn snelle en trage koolhydraten?

Vroeger dacht men dat complexe koolhydraten (lange ketens van glucose) zoals zetmeel, bijvoorbeeld in aardappelen, beter waren dan enkelvoudige koolhydraten zoals in fruit. Maar dat is intussen achterhaald. Zoals professor Mozaffarian zegt: de lengte van de koolhydraatketens heeft weinig invloed op de snelheid van vertering of op de metabole effecten. Het is veel belangrijker om te kijken naar de aanwezigheid van vezels, de glycemische respons en hoe sterk bewerkt een koolhydraat is. Zijn de granen nog intact of gemalen, eet je het fruit in zijn geheel of is het geperst tot fruitsap?

De kwaliteit van een koolhydraat is heel belangrijk. Keer op keer laten studies zien dat gewichtstoename in de eerste plaats veroorzaakt wordt door voeding die rijk is aan geraffineerde granen, zetmeel en suiker. Dergelijke koolhydraten bevatten weinig vezels, ze verteren snel en brengen allerlei processen in je lichaam op gang die uiteindelijk leiden tot zwaarlijvigheid. De belangrijkste voedingsmiddelen in deze groep zijn aardappelen, brood (behalve volkorenbrood), witte rijst, geraffineerde ontbijtgranen, crackers, snoep en frisdrank.

Het gaat hier om voedingsmiddelen met een hoge glycemische index (GI) of glycemische lading (GL). De GI en GL zijn een maat om aan te geven hoe snel koolhydraten van een bepaald product worden verteerd en als suiker in het bloed opgenomen. Op internet vind je tabellen met de GI- en GL-waarden. Hoe hoger deze waarden, hoe ongunstiger voor onze gezondheid.

Constant hunkeren

Dergelijke voedingsstoffen laten niet alleen je bloedsuikerspiegel en insulinepeil pieken, de snelle vertering van suikers activeert ook de beloningscentra in de hersenen, wat overconsumptie uitlokt en leidt tot gewichtstoename. Vooral vrouwen blijken heel gevoelig te zijn voor koolhydraten met een hoge GL, zij reageren er slechter op dan mannen. Dat is nog een reden voor vrouwen om snelle koolhydraten te mijden.

Hier kan ik als ervaringsdeskundige over meepraten. Ik was in de tijd vastgeraakt in de valstrik van de snelle koolhydraten. Ik had nooit genoeg, hunkerde constant naar meer en was altijd moe. De meeste Belgen, Nederlanders en Amerikanen halen ongeveer de helft van hun calorieën uit geraffineerde granen, zetmeel en suiker. Dat zijn allemaal snel verteerbare koolhydraten waarop ons lichaam niet goed reageert: ze maken ons dik, ziek en verslaafd – ik heb het allemaal zelf meegemaakt.

Wat dat betreft moet niemand mij de les komen lezen. Ik heb hard genoeg gevochten om er verlost van te raken. Daarom draag ik de boodschap uit: stop met het eten van snelle koolhydraten en stap over op volwaardige, pure voeding. Dan heb ik het over fruit, groenten, quinoa, noten, zaden, vis, olijfolie. Je zult zien dat je eetproblemen verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Emo-eter

Dit is dan ook mijn belangrijkste tip voor mensen met een eetprobleem: schakel over op natuurlijke voeding. Dat werkt in de meeste gevallen beter dan een bezoek aan de psycholoog. Vaak wordt ‘overeten’ gezien als een psychisch probleem. Je kent het wel: de emo-eter met een gebrek aan motivatie en wilskracht.

Er wordt gedragstherapie toegepast om je weerbaar te maken, je de valkuilen te leren herkennen en deze uit de weg te gaan, je bij te brengen hoe je moet omgaan met ‘gevaarlijk’ voedsel. Maar deze benadering mislukt vaak, omdat ze geen rekening houdt met de biologische processen die snelle koolhydraten teweegbrengen.

Ik had, net zoals de meeste mensen, geen psychisch of emotioneel probleem, maar gewoon een fysiek probleem, een gevolg van ‘foute voeding’. Het waren de snelle koolhydraten die mijn hormonen kaapten en die hele rollercoaster gaande hielden. Het is een vicieuze cirkel waarin je vastraakt. Laat de snelle koolhydraten weg en je zult zien dat je lichaam en geest tot rust komen, dat die onweerstaanbare drang wegvalt, dat je niet meer hunkert naar zoetigheid en overeten.

Hoeveel koolhydraten hebben we nodig?

Deze vraag heb ik rechtstreeks gesteld aan de professoren Ludwig en Willett van Harvard University en aan professor Mozaffarian van Tuft University Boston. Telkens kreeg ik hetzelfde antwoord: ‘Zero’ of ‘We hoeven geen koolhydraten te eten om gezond door het leven te gaan’.

Er zijn drie macronutriënten, waarvan er twee essentieel zijn: vetten en proteïnen. Die moeten we uit onze voeding halen, maar er is geen enkel vereiste om koolhydraten te eten. Het lichaam kan zijn energie en brandstof voor de hersenen perfect uit vetten en proteïnen halen. Mensen hebben in de loop van de evolutie vaak periodes meegemaakt en in omgevingen geleefd waar geen enkel koolhydraat te vinden was.

Hiermee herhaal ik letterlijk wat deze wereldbekende voedingsdeskundigen me zeiden en daarmee wil ik absoluut niet beweren dat we geen koolhydraten moeten eten. Maar hun antwoorden werpen wel een heel ander licht op de discussie over de hoeveelheid koolhydraten die we moeten eten. Ook hierin volg ik natuurlijk de professoren: het is niet zozeer de hoeveelheid koolhydraten die van belang is, maar wel de kwaliteit. Kwalitatieve bronnen van koolhydraten hebben wel degelijk gezondheidsvoordelen.

Wat zijn kwalitatieve bronnen van koolhydraten?

Om die te vinden, kijken we naar de aanwezigheid van vezels, een lage GL en voedingsmiddelen die zo weinig mogelijk bewerkt zijn. Die kwaliteiten vind je in de meeste groenten en fruitsoorten (behalve bijvoorbeeld in banaan en druiven). Een gematigde GL is ook oké, bijvoorbeeld in linzen, bonen, quinoa, sommige zetmeelrijke groenten en in volle granen. Als ik koolhydraten eet, kies ik voor kwaliteit. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar fruit en groenten, quinoa, linzen, bonen, volle haver, boekweit, volle rijst.

Hoeveel fruit mag ik eten, want ook daarin zitten suikers?

Ik sprak hierover met verschillende professoren. Dariush Mozaffarian was formeel: ‘Ik denk dat mensen al het fruit zouden moeten eten dat ze willen. Ik heb nog nooit een studie of enig bewijs gezien dat je dik, diabetes, hartziekten of een beroerte zou kunnen krijgen van te veel fruit te eten. Sommige mensen zeggen dat je in theorie te veel fruit en zijn suikers zou kunnen eten, wel toon mij het bewijs? Elke studie over fruit is eerder positief, dus eet fruit zoveel je wilt.

Ook aan Harvard-professor en auteur van het boek Always Hungry vroeg ik of men voorzichtig moet zijn met fruit omdat het te veel suikers bevat: David Ludwig: ‘Het is gebaseerd op een simplistisch begrip van voedingsstoffen, niet op hoe deze voeding invloed heeft op je lichaam. Wanneer suiker deel uit maakt van een intact, volledig fruit, dan zit het suiker ingekapseld in de cellulaire structuur van fruit, het lichaam doet er een tijdje over om aan die suiker te geraken en haalt hem er langzaam uit, waardoor het insulinepeil nooit veel stijgt. Het lichaam heeft er een totaal andere reactie op. Koolhydraten in hun natuurlijke vorm worden traag verteerd. Hoe meer geraffineerd koolhydraten zijn, des te meer zal het je bloedsuiker en je insuline doen stijgen en zal het je vetcellen stimuleren om meer vet op te slaan.’

Maar aardappelen zijn toch een natuurlijk product?

Hoewel aardappelen vezels, kalium, vitamine C en vitamine B6 bevatten, leveren ze vooral veel zetmeel (lange glucoseketens), dat snel wordt verteerd in de mond en in de maag. Ze lokken dezelfde metabole reacties uit als witte rijst, wit brood of suiker. Uit een fascinerende langetermijnstudie van Harvard, waarbij 120.000 personen werden gevolgd, blijkt dat de aardappel op nummer één staat als ingrediënt dat het meest in verband wordt gebracht met gewichtstoename.

Pas op de tweede plaats staan gesuikerde frisdranken. Andere studies laten zien dat een hoge consumptie van aardappelen, zowel gekookt als gebakken, wordt gelinkt aan een groter risico op diabetes type 2, gewichtstoename en lagere (goede) HDL-cholesterolwaarden. Dit staat in tegenstelling tot niet-zetmeelrijke groenten, die juist beschermend werken tegen diabetes type 2 en geassocieerd worden met gewichtsverlies. Gebaseerd op deze bevindingen worden aardappelen door vele wetenschappers niet aanbevolen, maar ze stimuleren ons wel om in de plaats van aardappelen groenten te eten.

Vetten werden in de loop der jaren gedemoniseerd. Daardoor zijn we meer (snelle) koolhydraten gaan eten. Een mens moet zich ergens mee vullen. Nu moeten we weer de omgekeerde beweging maken. Vervang geraffineerde en snelle koolhydraten door trage koolhydraten (fruit, groenten, peulvruchten...) en gezonde vetten (noten, avocado, olijfolie...).

