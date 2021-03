Eline (29): ’Dáárom stem ik op… de SGP’

„Ik stem op de SGP, omdat het een gezinsvriendelijke partij is. De SGP komt op voor het feit dat je niet afgestraft moet worden door het belastingstelsel als je alleenstaand of eenverdiener bent. In mijn gezin werken mijn man (37, werkzaam bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken) en ik allebei. Wij worden dus niet afgestraft door het belastingstelsel, maar ik vind dat gezinnen die een andere taakverdeling kiezen ook niet afgestraft moeten worden.”

Belangrijkste punt

„Het belangrijkste vind ik dat de SGP zich hard maakt voor de bescherming van het leven. Van het prille begin tot het einde, omdat ieder mens waardevol is. Ik heb zelf een zoontje van 1 en dat is het mooiste dat mij ooit is overkomen. Ik vind abortus heel erg. Ik zou daarom ook graag zien dat de abortussen die worden gepleegd door onderliggende problemen, zoals financiële problemen, worden voorkomen. Het liefst zou ik willen dat er geen abortussen meer zijn.”

Traditioneel gezin

„Ik vind het origineel dat de SGP een positieve billboardcampagne voert voor huwelijkstrouw. Ik ben voor het traditionele gezin en scheiden vind ik dan ook vaak niet de goede oplossing voor problemen binnen het huwelijk. Een huwelijk is niet altijd even makkelijk, maar moet je dan direct opgeven?

Ik zou graag zien dat er in het huwelijk harder gewerkt wordt om het te laten slagen en ik geloof ook dat dat in veel gevallen een oplossing kan zijn. Ik vind wel dat het verschilt per situatie. Huiselijk geweld of overspel is natuurlijk iets heel anders dan samen in een relatiedip zitten.

Ik zie het huwelijk als een unieke verbintenis tussen man en vrouw, dus dat sluit het homohuwelijk uit. Ik kan me daarom vinden in het standpunt van de SGP om de mogelijkheid van het homohuwelijk ongedaan te maken.”

Gelijkheid

„Ik ervaar een prima gelijkheid tussen man en vrouw in mijn omgeving. Ik zou ook zeker op een vrouw stemmen als zij op de kieslijst staat. Paula Schot is recent benoemd als wethouder van de SGP in Schouwen-Duivenland. Dat juich ik alleen maar toe.”

Wil jij ook vertellen op wie jij stemt en waarom, mail dan naar [email protected].