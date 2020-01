Wendy vecht tegen 2 soorten kanker: Zolang ik er ben, ga ik door

Voor mensen met een fatale diagnose is crowdfunding vaak een laatste strohalm. Wendy Wagenaar (41) woont in Eelderwolde samen met Bowe (43). Ze is moeder van een zoon (10) en twee dochters (8) en (4). Ze heeft borst- en eierstokkanker en is in Nederland uitbehandeld. Ze zamelt voor de tweede keer geld in voor behandelingen in het buitenland. „Ik doe er alles aan om niet dood te gaan.”