Ⓒ anne reinke

Ex-kankerpatiënt José Snel (37, getrouwd en moeder van drie) had net weer een baan als verkoopster in een kledingwinkel, toen de coronacrisis uitbrak. Nog in haar proeftijd werd José’s contract verbroken. Ook haar pijnbestrijdingsbehandeling is tijdelijk stopgezet. Hoeveel pech kun je hebben?