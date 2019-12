Chique gourmetten met Danny Jansen: truffelomelet

Truffelomelet

Voor 4 porties van 2 omeletjes: 2 eieren ~ 100 ml kookroom ~ 2 tl truffeltapenade ~ peper en zout, naar smaak ~ 1 kleine sjalot ~ 4 kleine champignons ~ beetje olijfolie, om in te bakken ~ 8 tl crème fraîche

Voorbereiden: klop de eieren los en meng ze met de kookroom, truffeltapenade en peper en zout. Snipper de sjalot en snijd de champignons in kleine blokjes.

Aan tafel

Verwarm per omelet een gourmetpannetje voor en doe er een beetje olijfolie in. Bak eerst wat sjalot- en champignonstukjes. Schep er dan 2 eetlepels van het omeletmengsel over. Bak het omeletje eerst in het pannetje op de plaat, gaar het daarna verder onder de grill. Kiep de omelet uit het pannetje en schep er 1 theelepeltje crème fraîche bovenop.

