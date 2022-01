Aida (44) heeft borstkanker: ‘Dat mijn man mij kaalschoor was een emotioneel moment’

Ken je dat plaatje…

„Van die eierdoos vol citroenen als het om het herkennen van borstkanker gaat? Ik was zo’n vrouw die zichzelf keer op keer onderzocht en wat ze voelde vergeleek met dat plaatje. Vijf jaar geleden voelde ik iets ’geks’. Het leek niet echt op een van die citroenen, maar ik ging voor de zekerheid toch naar de huisarts. Die zei dat ik melkklieren voelde en me geen zorgen hoefde te maken.”

Toch zat het me…

„Niet lekker. Ik voelde dat er iets niet klopte. Halverwege vorig jaar kon ik dat stemmetje niet meer negeren en maakte ik weer een afspraak. Inmiddels had ik een andere huisarts. Zij liet er geen gras over groeien en wilde dat ik direct een afspraak maakte in het ziekenhuis. Behalve twee tumoren in mijn borst, bleken er ook uitzaaiingen de lymfeklieren in mijn oksels te zitten. Op het moment dat ik dat nieuws kreeg, kon ik niet huilen. Eigenlijk dacht ik alleen: zie je nou wel! Toen ik ’s avonds in bed lag, kwam het opeens wel binnen. Ik raakte in paniek en zag voor me hoe mijn kinderen erbij zouden staan op mijn begrafenis. Als ik daaraan denk, word ik weer emotioneel.”

Al voor de behandelingen…

„Liet ik mijn haren kort knippen. Mijn staart – ik had lang, dik haar – doneerde ik aan Stichting Haarwensen. Dat leek me wel toepasselijk. Net toen ik een beetje gewend was geraakt aan mijn korte koppie, begon m’n haar uit te vallen. Het begon met een paar haartjes, maar binnen de kortste keren verloor ik hele plukken. Het zat overal. Ik vond mijn haar op de bank, in bed, in het eten… Op een gegeven moment zei ik tegen m’n man: ’Scheer het er maar af.’ Dat werd een heel liefdevol, emotioneel moment.”

Ontkennen…

„Dat er iets aan de hand is, lukt niet met een kaal hoofd. Mijn moeder heeft me altijd geleerd dat schoonheid binnenin zit en dat is ook zo, maar natuurlijk had ik liever mijn bos haar gehouden. Tegelijkertijd kan ik het goed relativeren: dit is nodig om beter te worden. En nu ik deze foto’s zie… ik kan het best hebben! Ik heb nog een lange weg te gaan, maar ik heb de hoop en het geloof dat het allemaal goed gaat komen.”

Ook graag een keer aan deze rubriek meedoen?

Stuur dan een mailtje met jouw verhaal en een foto naar m.wisse@telegraaf.nl o.v.v. ’Dit ben ik!’.

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.