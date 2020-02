Stuur jij wel eens een Tikkie voor maar twee euro?

Betaalverzoek

Uit onderzoek van de NOS blijkt dat er dagelijks meer dan tienduizend betaalverzoeken worden verzonden van minder dan twee euro. Het is voor Nederlanders heel gebruikelijk om, als je iets hebt voorgeschoten, de bank-app te openen en het (koffie)geld terug te vragen.

Sommigen doen dit pas bij hoge bedragen, maar het gebeurt ook voor een paar euro. Wie precies de meeste betaalverzoeken versturen, is onduidelijk. Het vermoeden is dat het grotendeels jongeren zijn, omdat twee koppen koffie van tweeënhalve euro best duur zijn als je niet veel te besteden hebt. Toch is het voor volwassenen ook niet ongebruikelijk.

Nederlandse cultuur

Het is namelijk iets van de Nederlandse cultuur: na een etentje de kosten verdelen of het geld van de voorgeschoten lunch terugvragen, gebeurt dagelijks. Maar voor wie niet Nederlands is, is het een rare gewoonte. Going Dutch wordt het ook wel genoemd, verwijzend naar de ’gierigheid’ van het Nederlandse volk.

Praat mee

Hoe doe jij dat? Als jij de lunch voorschiet voor een collega, stuur je dan een betaalverzoek na afloop? Of vind je het geen probleem en weet je dat zij een andere keer dan weer jouw lunch betaalt?

Vind je het krenterig of ga je juist goed om met je geld als je wel een Tikkie van een paar euro stuurt? Praat mee op onze Facebookpagina!