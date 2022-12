Vier jij bewust kerst zonder familie?

In de podcast van Kaj Gorgels; Effe Relativeren vertelt Rox openhartig over het schuren tussen haar en haar familieleden. Ze treedt niet in de details, maar de zangeres noemt het een gecompliceerd verhaal. Wel vertelt ze Gorgels dat ze bewust geen contact met haar familie wil. „Ik weiger gewoon om mensen in mijn leven aan te houden of te halen die geen goede invloed hebben op mijn gezondheid. Dat kan ik me niet permitteren”, aldus Roxeanne. Verder betrekt ze het dus ook op haar zoontje, die ze tegen de perikelen van de Hazes-clan wil beschermen. Een kerstdiner met de hele familie Hazes zit er voor Rox dus niet in.

Elk huisje heeft zijn kruisje

Hoe zit het bij andere families in ons kikkerlandje? Vier je altijd als familie kerst samen, ondanks eventuele onenigheden of is het leed echt te groot en kom je als familie niet bij elkaar tijdens de feestdagen? Op Twitter zijn de meningen over de kwestie verdeeld. De één noemt de knusse decemberfeestdagen de tijd om samen te zijn. De ander vindt dat niet dat kerst het moment is om de strijdbijl te begraven. Twittergebruiker julhumla heeft zich niet verzoend met haar familie: „Ik ben niet zo dol op kerst met de familie en mijn broer en ik hebben ruzie, dus dat speelt ook mee.” Waar trek jij de lijn?

Reacties op Twitter

Eline noemt zichzelf de grinch, het monster dat kerstmis haat, omdat haar familie deze kerst apart zal vieren door ruzie.

Sjeezzchica vindt dat kerst een thuishaven is voor haar familie, dus zij zullen het zeker samen gaan vieren.

Ilse ervaart dat als je zonder excuus niet komt opdagen daar ruzie van komt. Een verplichte kerst is daar voor haar een gevolg van en dat vindt Ilse jammer.

Praat mee

Wat vind jij? Zouden we kerst als een moment moeten zien om de strijdbijl te begraven, omdat het een moment is van verzoening en samenzijn? Of houd jij bewust je familie buiten de deur, zoals Roxeanne Hazes, zelfs tijdens de decemberfeestdagen? Of is er bij jou niks aan de hand en vieren jullie sowieso als familie kerst samen? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina.

