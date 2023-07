’Vrienden in Hilversum… de wereld draait door’

Ooit werd deze tijd van het jaar Komkommertijd genoemd in het nieuws. Er gebeurde niks, iedereen was op vakantie. Al een paar jaar kun je dat niet meer volhouden. Er gebeurt teveel om op te noemen. En nu ga ik iets zeggen wat ik nooit had gedacht: ik mis de talkshows. Elke doordeweekse avond zijn er drie talkshows tegelijkertijd op tv, maar nu ik behoefte heb aan duiding, is er niks.

’Dat heb je natuurlijk altijd: als iets er niet is, weet je pas wat je mist.’ Ⓒ Carilijne Pieterse