Door deze plannen zette corona al een streep

Familie

Sandra zou haar opa verrassen in Canada, omdat hij 93 wordt. Die reis moet nu worden uitgesteld. Ze weet zeker dat ze naar Canada gaat dit jaar, maar ze weet niet zeker of hij het ook zo lang volhoudt...

Bij Jessica gaat de pretecho bij 16 weken zwangerschap niet meer door. Bij de echo zou Jessica te weten komen of het een meisje of jongetje zou worden, maar dat blijft nu nog wat langer spannend.

Ida zou naar haar moeders 85ste verjaardag gaan, maar blijft toch maar thuis. Ook zouden haar kinderen uit het buitenland overkomen, alleen nu vluchten na vluchten geannuleerd worden, gaat dat niet meer. Jammer, maar gezondheid gaat boven alles!

Sjoukje haar vader zou zijn 100ste verjaardag vieren in het woonzorgcentrum begin april, maar ze heeft net het nieuws gehoord dat er maar één bezoeker per dag mag komen. Sjoukje noemt het een vreselijke situatie en is er kapot van...

Alida zou haar man in het revalidatiecentrum bezoeken met de kinderen. Maar nu mag slechts zij nog op bezoek mag komen, zonder de kinderen.

Bruiloft

Voor Renate kan het coronavirus betekenen dat haar bruiloft van 1 mei wordt verplaatst. Natuurlijk is het jammer, maar ze verzet het liever om mee te werken aan het indammen, in plaats van het - onverantwoord - toch door te laten gaan. First things first.

Werk

Bij Diana betekent het virus dat ze voor een periode haar vrije tijd vrijwel geheel kwijt is. Ze is namelijk verpleegkundige en werkt dag in, dag uit om het virus in te dammen.

Voor Enza betekent het virus evenmin goed nieuws: ze is masseuse en heeft van de één op andere dag geen klanten en dus ook geen inkomsten meer.

Kinderen

Nelly past altijd op op haar kleinkinderen, maar omdat zij in de risicogroep zit is het beter om even niet meer op te passen. Ze gaat ze vreselijk missen en hoopt dat het snel wel weer kan.

Ondanks de rare situatie vindt Leonie het wel ’fijn’ dat ze een soort van rust heeft. Even niet meer twee keer per week handbaltraining van haar zoon, geen zwemles, geen brandweertraining van haar dochter, geen Spaanse les... Het voelt allemaal heel raar, ook de rust buiten. Maar ze kunnen nu wel elke avond gezamenlijk eten en dat is wel weer heel gezellig.

Melissa moet ergens in de komende weken bevallen, maar of kraambezoek dan mogelijk is, is onbekend. Het kan zijn dat de regels tegen die tijd zijn versoepeld - omdat het beter gaat in ons land - maar het kan ook zijn dat de regels dan nóg een tandje strenger zijn..