Minder, minder, minder... Hoe duurzaam ben jij?

Duurzame dinsdag

Maar over het algemeen worden Nederlanders steeds duurzamer: we kopen minder (nieuwe) kleding en we ruilen onze hamburger steeds liever in voor zijn vegetarische broertje. Passend bij deze trend is het vandaag dan ook Duurzame Dinsdag. Elke eerste dinsdag van september ontvangt het kabinet een koffer vol duurzame ideeën en vallen verschillende initiatieven in de prijzen.

Praat mee

Maar hoe belangrijk het milieu ook kan zijn, soms heb je gewoon even geen zin in dat gedoe. Wil jij ook weleens lekker met het vliegtuig een tripje maken, een gehaktschotel eten of een online webwinkel doorspitten naar nog een zwart jurkje. Of zet jij elke dag je beste beentje voor ter ondersteuning van het milieu? En wat leer je je kind(eren)? Praat mee!