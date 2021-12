Hoe vier jij kerst met de huidige maatregelen?

Wel is er een tijdelijke versoepeling van de maatregelen, dat meldt De Telegraaf. Tijdens kerstavond, 25 en 26 december mag je namelijk vier mensen over de vloer hebben in plaats van twee. Er wordt geadviseerd door de Rijksoverheid om afstand te houden en bij milde klachten het bezoek niet door te laten gaan.

Bekijk ook: Zó houd je het gezellig tijdens de kerstdagen

Gasten

Toch zijn er mensen die kerst vieren met meer gasten dan geadviseerd. Laura zegt bijvoorbeeld tegen RTLnieuws: „Ik vier kerst met vijf mensen op bezoek. Tsja, één teveel. Maar ik kan moeilijk zeggen dat m’n single zwager niet mag komen. Allemaal een zelftest van te voren en daarna gewoon gezellig samen zijn.” Gasten moeten veelal een zelftest doen voordat ze welkom zijn, of iedereen houdt afstand van elkaar. Anderen houden de maatregelen in eer door kerst via Zoom te vieren. Wat doe jij dit jaar? Laat jij je gasten testen en houden jullie je aan de maatregelen?

De groepsgrootte is voor de politie lastig te handhaven. De politie zal vooral bij feesten en grote gezelschappen ingrijpen tijdens de feestdagen, zegt politiechef Willem Woelders in De Telegraaf. Hij geeft nog een advies mee: „Gebruik je gezonde verstand. De regels hebben te maken met de gezondheid van jezelf en iedereen.”

Reacties

Op Twitter wenst iedereen elkaar een fijne kerst toe. Daarnaast delen twitteraars hoe ze het gaan vieren. Agnes gaat bijvoorbeeld met haar partner en kinderen kerst vieren op de bank.

Twitteraar Hester gaat het met vrienden en familie vieren.

Kristie heeft een sobere kerst dit jaar.

Sofie is blij dat er bij haar vier mensen langskomen.

Praat mee

Hoe vier jij dit jaar kerst met de huidige maatregelen? Laat jij je gasten testen? Praat mee op onze Facebookpagina!