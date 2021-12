’Mijn man weet nog niet dat ik na de feestdagen bij hem wegga’

Het is heel cliché, maar net als veel andere Nederlanders ga ook ik na deze feestdagen een scheiding aanvragen. Ik heb het geprobeerd hoor, om dit huwelijk te laten werken. Ik heb het écht geprobeerd, maar voor mij is de koek op.

Ik wist dat mijn man geen lieverdje was toen ik in deze relatie stapte, dat ander vrouwelijk schoon hem bleef lokken. Maar dat hij me zo vaak zou bedriegen had ik me niet kunnen bedenken.

Het verbergen van zijn avontuurtjes

Hij denkt dat ik het niet door heb, terwijl hij hartstikke slordig is met het verbergen van zijn avontuurtjes. Of ik ben goed in het uitvinden, het is maar net hoe je het bekijkt. Een achterdochtig iemand verandert in een halve Sherlock Holmes, daar weet ik alles van.

Het is ook zó overduidelijk allemaal. Creditcardafschrijvingen, berichtjes op zijn telefoon, zogenaamd overwerken, overnachten bij een vriend die ’toevallig’ belt om te vragen of hij zin heeft om wat te gaan doen, zijn vreemde geur als hij na een avondje stappen thuiskomt en zijn mysterieuze verdwijningen op een feestje, waarna hij later ineens weer tevoorschijn komt. Ik ben niet blind! En elke keer opnieuw voel ik me zo gekwetst.

Ik heb hem altijd verdedigd

Mijn vriendinnen wisten het denk ik nog eerder dan ik. Ze hebben me vaak gevraagd of hij niet vreemdging, maar ik gaf hem telkens het voordeel van de twijfel. Ik heb hem altijd verdedigd, maar dat zelfs anderen het weten maakt me inmiddels niet alleen verdrietig, maar razend. Hij neemt niet eens de moeite om zijn bedrog te verbergen.

Ik heb hem er wel eens mee geconfronteerd, maar hij wist me er toen van te overtuigen dat ik de enige voor hem ben, dat ik wat meer vertrouwen in hem moet hebben. Bovendien heeft hij het financieel goed voor elkaar en hebben we alles wat ons hartje begeert. En niet te vergeten: hij is een schat voor onze kinderen.

Het halve schoolplein

Het breekt dan ook mijn hart dat ik dit de kinderen moet aandoen. Maar het maakt me doodongelukkig dat hij totaal geen respect heeft voor mijn gevoelens, dat hij me zo’n onnozel gevoel geeft en vooral dat hij me zo voor schut zet.

Het halve schoolplein weet namelijk hoe hij me behandelt en ik doe alsof ik erboven sta, maar ik kan het niet meer opbrengen. Dan maar een eenvoudiger leven waarin ik me wél gelukkig voel.

Laatste feestdagen samen

Iedereen in ons gezin verheugt zich altijd zo op kerst en oud & nieuw. Ik kon het daarom niet over mijn hart verkrijgen om de feestdagen samen nu al van de kinderen af te nemen. Na de feestdagen zal dus alles anders worden. Voor iedereen. Nog even doorbijten. Daar voel ik me wel ongemakkelijk bij, maar het is verstand op nul. Ik ben het ondertussen wel gewend. Deel één van de feestdagen is het al gelukt, met kerst heb ik de schone schijn al op kunnen houden.

En dan maar hopen op begrip als ik het ze vertel. Begrip van mijn kinderen, niet van hem! Ze zijn nu wat ouder, bijna volwassen zelfs. Ik ben ervan overtuigd dat ik me beter voel als ik voor mezelf ga kiezen, dat ik dan gelukkiger word.

Het juiste pad

Ik weet zeker dat ik mijn kinderen hierna beter kan begeleiden, er meer voor ze kan zijn. Vanuit oprechtheid. Ik denk dat ik ze in die zin het juiste pad kan wijzen. Ik wil ze laten zien dat je vanuit je hart en niet vanuit je verstand moet leven. Dat je als persoon op jezelf ook sterk kunt zijn. Dat je niet altijd een ander naast je hoeft te hebben, vooral niet als die ander je kwetst. Dat je sterker bent dan dat.

Maar eerst zal ik door de zure oliebol heen moeten bijten. En daar zie ik als een berg tegenop.