’Een kind opvoeden is ook werk’

Nederlanders zijn ‘wereldkampioen deeltijdwerken’. Zeventig procent van de vrouwen en bijna twintig procent van de mannen werkt parttime. Dit is een probleem, hoor je de laatste tijd vaak. De personeelstekorten zijn hoog. We hebben belastinginkomsten nodig om goede zorg, onderwijs en sociale zekerheid te betalen voor iedereen. En doordat vrouwen zo vaak in deeltijd werken, verdienen ze minder dan mannen en zijn ze minder vaak financieel zelfstandig. Hoog tijd, zeggen politici en opiniemakers, dat Nederlanders meer gaan werken. En Nederlandse vrouwen al helemaal.

Er is alleen een probleem. En dat heeft te maken met wat wij Nederlanders doen wanneer we niet werken. Want weet je wat we dan doen? Dan werken we ook. We krijgen er alleen niet voor betaald.

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau besteden Nederlandse vrouwen 26,5 uur aan de zorg voor kinderen, het huishouden, en mantelzorg. Mannen 17,4 uur. Dit noemen we meestal ‘zorg’, maar het is óók werk, laat ik zien in mijn boek Ik werk al (ik krijg er alleen niet voor betaald). Essentieel werk zelfs. Zonder dit werk worden kinderen niet groot en zieken niet beter. Zonder dit werk kan de economie niet draaien.

Bovendien hebben we dit werk de komende jaren steeds harder nodig. Vooral mantelzorg, want mede door de vergrijzing groeit de vraag naar professionele zorg: volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zou in 2040 1 op de 4 werkenden in de zorg moeten werken om aan de vraag te voldoen. Dat is onmogelijk, vindt ook de overheid: ook in andere sectoren zijn tenslotte werkenden nodig. Dit betekent dat de zorg voor ouderen, zieken en mensen met een beperking in de toekomst steeds meer thuis zal plaatsvinden. Gegeven door mantelzorgers.

We moeten dus én meer betaald werk gaan doen, én meer onbetaald werk. Dit botst, want ook voor ons onbetaalde werk hebben we tijd en energie nodig, en tijd om ervan te herstellen. Net als elk ander werk.

Hoe gaan we dit combineren? Hoe zorgen we ervoor dat ons onbetaalde werk de ruimte en ondersteuning krijgt die het nodig heeft? En hoe kunnen we ons onbetaalde werk zo goed mogelijk verdelen?

Daar zijn verschillende manieren voor. Met een uitgebreider partnerverlof krijgen jonge ouders de kans de zorg voor hun baby’s eerlijk te verdelen.

Met betaald ouderschapsverlof en goede, universele kinderopvang wordt het makkelijker voor ouders om onbetaald en betaald werk te combineren. En krijgen alle kinderen de kans zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Met meer betaald zorgverlof kunnen werknemers mantelzorg verlenen zonder dat ze in de financiële problemen komen. Zo houden ze de combinatie van betaald en onbetaald werk langer vol.

En we kunnen de werkweek anders indelen. Korter, of in elk geval flexibeler. Verschillende landen en bedrijven, waaronder in Nederland Achmea, hebben de afgelopen jaren geëxperimenteerd met een kortere voltijd werkweek, met behoud van salaris. Vaak waren werknemers in dertig uur net zo productief als in veertig uur. Hun welzijn ging omhoog, omdat ze meer tijd hadden voor onbetaald werk.

En als de werkweek niet korter kan, geef werknemers dan in elk geval zeggenschap over hun roosters. Zodat ze hun betaalde en onbetaalde werk beter kunnen combineren.

De vraag hoe we ons betaalde en onbetaalde werk in de toekomst gaan combineren, gaat iedereen aan. Want zorg gaat iedereen aan. Daarom is het de hoogste tijd dat we gaan zien dat zorgen óók werken is.

