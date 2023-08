Eef (77): ’Mijn man heeft vroeger nog met zijn ouders op deze camping gestaan’

Eef van Wierst (77) verblijft samen met kleinzoon Randy (30) en achterkleindochter Cheyenne (9) drie weken in een stacaravan. Uit heimwee! Samen met haar man bracht Eef decennia lang de zomers door in Vakantiepark RCN het Grote Bos, ze werkte er zelfs nog een blauwe maandag in de horeca.

’Als ik de camping op loop, heb ik meteen een vakantiegevoel.’ Ⓒ Mark Uyl