’Mijn moeder praat slecht over me tegen mijn dochter’

„Mijn moeder maakt mij zwart tegenover mijn dochter van 8”, schrijft Sonja. „Ik heb altijd al een moeizame relatie met mijn moeder gehad, zeker in mijn jeugd, maar sinds ik volwassen ben is het juist met de jaren beter gegaan. Toch heb ik altijd het idee gehouden dat ze jaloers op me is en altijd het gevoel zal hebben een concurrentiestrijd met me te moeten uitvechten.”

„Sinds kort merk ik dat ook in haar contact met mijn dochter. Het zijn kleine steekjes die ze uitdeelt: ’Ja, van mama mag dat zeker weer niet hè?’ Of, wanneer ik haar kom ophalen: ’Je vindt het zeker niet leuk dat mama zo veel moet werken en jou zo weinig ziet hè?’ Ik vind het ontzettend lastig hiermee om te gaan: ik wil niet tegen haar uitvallen in het bijzijn van mijn kind, maar kan het tot nu toe ook niet opbrengen om er op een rustig moment over te beginnen. Wat moet ik doen?”

Beschadigend

„Dit is een heel pijnlijke situatie”, analyseert familietherapeut Else-Marie van den Eerenbeemt. „Een kind mag nooit in deze positie gebracht worden en dit meisje kan op deze manier echt beschadigd raken. Hoe moeizaam de relatie ook is tussen deze grootmoeder en haar dochter: een kind moet daarbuiten gelaten worden.”

Erkenning

En dus is er werk aan de winkel voor Sonja, vindt Van den Eerenbeemt. „Moeder moet dringend met grootmoeder in gesprek. Begin daar positief aan en vertel haar eerst dat je zo blij bent dat je dochter graag naar haar oma toe gaat. Geef haar erkenning, breng bijvoorbeeld een bos bloemen mee en bedank haar dat ze regelmatig op je kind wil passen. Die erkenning is een goed startpunt voor het belangrijkste gesprek: ’Mijn dochter komt graag bij je, zullen we haar dan ook heel laten?’”

Niet kiezen

„Een kind moet weten: je mag van oma én mama houden, je hoeft niet te kiezen. De rol van een oma is wezenlijk anders dan die van een moeder. Het is de taak van een moeder om een kind op te voeden en bij oma mag een kind juist vaak wat meer. Als een kind gevoed wordt met negatieve opmerkingen over haar moeder, gaat dat toch onder de huid zitten. Gaat dat te lang door, dan gaat een kind daadwerkelijk kiezen. Dan hoeft moeder maar één keer iets te verbieden of een kind gaat naar oma – want daar mag het wel.”

Loyaliteitsconflict

Zo’n loyaliteitsconflict kan er uiteindelijk ook toe leiden dat een kind het gevoel krijgt haar moeder te moeten verdedigen tegenover haar oma – of andersom. Van den Eerenbeemt: „Een kind voelt niet aan dat dit gaat om een spanningsveld tussen moeder en grootmoeder. Als het onduidelijk is van wie ze mag houden, gaat ze zich misschien verantwoordelijk voelen voor bemiddeling en bescherming. Wanneer oma dan weer eens aan haar duidelijk wil maken dat mama niet deugt, zal ze het voor haar moeder opnemen. Dat is een rol die per definitie niet is weggelegd voor een kind. Dat moet je te allen tijde voorkomen.”

Rollen

„Bespreek dit dus met je moeder”, adviseert Van den Eerenbeemt Sonja. „Maak haar duidelijk dat jouw kind niets te maken heeft met de relatie tussen jou en je moeder. Bespreek dat niet waar je kind bij is, want zij hoeft hier niets mee te maken te hebben. Tegen je kind kun je zeggen: oma bedoelde het niet zo. Het kan nuttig zijn om duidelijk te benoemen wat de rollen binnen de familie zijn. ’Jij bent mijn dochter en de kleindochter van oma. Ik ben oma’s dochter. Oma houdt van jou en oma houdt ook van mij’. Dat is alles wat een kind hoeft te weten. De rest is aan de moeder en oma in kwestie.”

