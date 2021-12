’Scholen dicht; gelukkig zijn de pretparken en bioscopen wel open’

„Voor de meeste ouders is de periode voor kerst de drukste van het jaar, zowel privé als werktechnisch. Nog even dit, nog even dat; alles keurig afsluiten voor het nieuwe jaar begint; niet voor niets rolt menigeen met de stressvlekken nog in de nek de feestdagen in. Oh en we dus nu ook nog even de kinderen een week langer willen opvangen, want ondanks dat we ons daar écht geen zorgen over hoefden te maken, hebben we ze toch mooi thuis vanaf dinsdag.”

Massale bijeenkomsten

„Natuurlijk – en laten we dat niet uit het oog verliezen – de bso- en schoolsluiting dient een doel. Het belang van ouders is ondergeschikt; we strijden immers tegen een pandemie en dat wordt toch enigszins bemoeilijkt door massale bijeenkomsten als lessen op basisscholen. Laat die massale bijeenkomsten nou alleen plaatsvinden in bijvoorbeeld sportscholen en dan in een zo kort mogelijke tijd. Lekker iedereen nog even hijgend en zwetend voor 17.00 uur aan dat sixpack werken.”

Boostercijfers

„En voor alles een oplossing hè, mensen? Er is nog nooit iemand doodgegaan van werken met een kind op schoot. Of twee of drie kinderen op schoot. Als je je kroost maar niet, we herhalen NIET naar opa en oma brengt. Ja, die hadden in theorie natuurlijk allemaal al geboosterd kunnen zijn, maar in dit land prefereren we zorgvuldigheid boven tempo draaien. En dus bungelen we al wekenlang onderaan het rijtje met boostercijfers.”

Beetje knutselen

„Gelukkig zijn de dierentuinen, pretparken en bioscopen wel gewoon open. Hier in Nederland is het belangrijker dat kinderen de nieuwste films of een baby-otter kunnen blijven zien dan dat ze onderwijs genieten. Je hoeft je niet te vervelen de komende dagen. En ach, die achterstand is tóch niet meer in te lopen. Wat doen ze ook, die week voor de kerstvakantie? Een beetje knutselen en kerstontbijten. Nou, dat kan thuis ook wel?”

Thuisdocent

„We weten allemaal dat het hier niet bij blijft. Dat gaan onze politiek leiders ons nog niet vertellen, want dan is de onrust in ouderland helemaal compleet. We worden als kleine kinderen gesust met de belofte dat de scholen, als het ook maar even kan, in januari gewoon meteen weer opengaan. Nou ouders, hou die agenda maar zo leeg mogelijk. Want waar de kinderen nu nog wat extra dagen vrij hebben, mag je in januari weer in je rol als thuisdocent kruipen.”

Niet zo gek

„Ik ben het zat ja. Kinderen betalen opnieuw de prijs voor het gebrek aan verantwoordelijkheid van een nog te grote groep volwassenen. Niet vaccineren, met de druipende gok boven het mondkapje op door de supermarkt struinen, kinderen tóch met klachten naar school sturen, in afwachting van een test lekker je gang gaan, helemaal niet testen, elkaar massaal aflikken omdat Max Verstappen wereldkampioen is geworden, thuisfeestjes vieren met grote gezelschappen: het is zo gek niet dat het qua besmettingen toch een beetje tegenvalt.”

Meteen weer leren

„En omicron, oh omicron: dat staat natuurlijk ook nog te wachten. Het is allemaal even uitzichtloos en donker. Ik ben geen deskundige en zal ook dit keer braaf doen wat er van ons gevraagd wordt (wat hebben we anders voor keuze?). Maar ik snap het soms gewoon écht niet meer. We gaan er maar wat van maken deze kerst en jaarwisseling, mensen. En hou het klein hè? Zo geef je het virus de minste kans en kunnen de kinderen in 2022 meteen weer gaan leren.”o