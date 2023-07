Influencer Juliette (50): ’Soms krijg ik kritiek dat ik te veel blootfoto’s post’

Juliette Goergen (50) is yogadocent, visagist en werkt als model. Ze deelt haar foto’s via haar Instagram-account: @juliettegoergen. Juliette is getrouwd en heeft een dochter (19) en een zoon (17). Op haar vijftigste is ze nog meer dan tevreden met zichzelf, dus waarom zou ze dat niet aan de rest van de wereld mogen laten zien?

Ik ben een blij mens, heb een jonge geest, sta vol in het leven en ben altijd optimistisch. Ⓒ Eigen beeld