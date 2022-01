Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws Actrice Marian Mudder over het beteugelen van angst: ’Komt vaak voort uit zelfafwijzing’

Door Marjolein Hurkmans Kopieer naar clipboard

Marian Mudder: „Heel veel mensen hebben momenteel last van angstgevoelens.” Ⓒ Eigen beeld

Eigenlijk kun je wel stellen dat Marian Mudder op haar 64e is begonnen aan een derde carrière. Was ze ooit het stralende middelpunt van series als Westenwind, Baantjer en Vrouwenvleugel, daarna maakte ze opnieuw naam als romanschrijfster. En nu is er dan die volgende move: deze week komt haar non-fictie boek ’Wat ik eerder had willen weten’ uit, waarmee ze mensen wil leren om te gaan met hun angsten.