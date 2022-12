Daghoroscoop 1 december - Wees voorzichtig in het verkeer, Maagd!

VANDAAG JARIG

Saturnus, jouw financiële planeet geeft als trend aan, dat je geld gaat uitgeven aan jouw huis en gezin. Daar staat tegenover dat je ook geld kunt verdienen vanuit huis of via familie. Als je dit jaar niet bent verhuisd, kun je dat beter ook volgend jaar niet doen. Gebruik jouw huidige ruimte efficiënter.

RAM

Als je sportief actief bent, moet je extra voorzichtig zijn; je loopt meer dan anders kans op een blessure. Kinderen kunnen voor een leuke verrassing zorgen. Pas op voor overconsumptie en voorkom dat je morgen met een kater ontwaakt.

STIER

Het gevoel dat je iets mist als je thuis blijft, kan je ertoe brengen de deur uit te gaan. Je zult het meest in jouw element zijn als je met uiteenlopende mensen en zaken bezig bent. Kom vanmiddag even op adem; mentale overuren drukken zwaar.

TWEELINGEN

Op het werk kan een verschuiving aan de top voor onrust zorgen. Verzet je er niet tegen; nieuwe bezems vegen schoon. Houd een privé dilemma voorlopig voor jezelf; reken op complicaties. Houd je vast aan humor.

KREEFT

Je zult ongelukkig zijn in jouw huidige werkkring als deze op een strijdtoneel lijkt en je voor iedereen moet opkomen behalve voor jezelf. Jouw emoties kunnen opwellen en een uitbarsting ligt op de loer. Verwen jezelf een beetje.

LEEUW

Probeer te ontspannen voor je naar een afspraak gaat. Wees niet bang om deel te nemen aan een debat; men zal jouw vechtlust en woordkeus bewonderen, maar blijf niet te lang aan het woord. Bied een naaste morele steun.

MAAGD

Van samenwerking komt niets terecht als je zanikt over details of over een procedure waarmee je het oneens bent. Wees in het verkeer nog voorzichtiger dan anders; door onnadenkendheid kun jij jezelf in gevaar brengen.

WEEGSCHAAL

Het kan een drukke dag worden. Zakenmensen zullen meer succes hebben op kantoor dan onderweg. Ruzie met een vriend(in) kan vanavond tot uitbarsting komen, maar dat zal de lucht opklaren. Riskeer geen geld.

SCHORPIOEN

Ga iets doen wat je leuk vindt en laat je niet van slag brengen. Zoek je een baan, dan kun je er vandaag een vinden. Een geheime romance kan zich heftig gaan ontwikkelen. Fysiek ongemak kan het gevolg zijn van een allergie.

BOOGSCHUTTER

Met wispelturigheid breng je mensen om je heen in verwarring. Je kunt niet het ene moment iemand negeren en het volgende in de armen sluiten. De sleutel tot wellevend gedrag is matigheid in elk opzicht.

STEENBOK

Er rust zegen op gezamenlijke financiën. Onderhandelingen over onroerend goed kunnen positief worden afgesloten. Een beproeving lijkt zijn einde te naderen. Geef geen geld uit aan onnozele of te dure dingen.

WATERMAN

Besef tijdig dat je niet steeds en voor iedereen klaar hoeft te staan. Laat mensen hun eigen boontjes doppen. Respecteer andermans tijd; blijf niet te lang aan het woord en bel even op als je ergens te laat dreigt te komen.

VISSEN

Een ongewone, lucratieve kans om aan de slag te komen is weggelegd voor werkzoekenden. Overdrijf mentale en fysieke inspanning niet; niemand kan op twee plaatsen tegelijk zijn, zelfs jij niet. Neem wat gas terug.

