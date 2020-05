Op vakantie in eigen huis... Zó doe je dat!

1. Creëer ruimte

Misschien heb je een kleine tuin of klein balkon en weet je niet zo goed waar je moet beginnen. Door de muren te gebruiken maak je meer gebruik van de ruimte. Met speciale wandrekken kun je eenvoudig planten aan de muur hangen en/of klimop laten groeien. Ook kun je plankjes aan de muren monteren en daar weer leuke kistjes of potjes met bloeiende planten opzetten. Voor balkons zijn ook bakken te koop die je aan je balustrade kunt hangen. Op deze manier kun je toch tuinieren zonder dat je hele balkon volstaat. Als je een kleine tuin hebt kun je ook gebruik maken van een spiegel. Hang die bijvoorbeeld op aan de schutting. Dan lijkt de tuin optisch groter, echt!

2. Een fijn zitje

Wat natuurlijk niet mag ontbreken in een tuin of op een balkon is een zitje. We willen tenslotte deze zomer buiten genieten van een goed boek en/of lekker drankje. Als je geen enorme loungeset kwijt kunt, denk dan aan een zitje met een tafeltje en twee stoeltjes. Maak het gezellig met wat kussens en kaarsjes. Zo kun je alsnog genieten.

3. Begin een moestuin

Op vakantie zit je soms in een huisje met een tuin die vol staat met rozemarijn, courgettes en basilicum. Dat halen we dit jaar naar ons eigen tuin of balkon! Zelf als je weinig ruimte hebt, kun je in een wat grotere bak een moestuin beginnen. Denk bijvoorbeeld aan tomaatjes, sla, wortelen en rucola. Bij kruiden kun je denken aan oregano, basilicum en tijm. Als je vlinders wilt lokken kun je salie nog toevoegen. En rozemarijn om die vervelende muggen weg te jagen.

4. Vogelhuisje en een bijenhotel

Hoe gezellig is het als je tuin vol met vogels zit? Een vogelhuisje mag daarom zeker niet ontbreken! Er zijn tegenwoordig heel veel leuke vogelhuisjes te koop. Naast de vogels is het belangrijk dat we de bij blijven helpen. Dit kan door middel van een bijenhotel. Hierdoor geef je ze een goed plekje om te nestelen. Een bijenhotel koop je kant-en-klaar bij het tuincentrum of maak je zelf van rietstengels, bamboestokjes en houtblokken waar je zelf gaten in boort.

5. Vloerkleed

Een vloerkleed buiten? Jazeker! Daarmee creëer je een gezellige sfeer. Neem bijvoorbeeld een vintage vloerkleed voor een bohemian sfeer. Vind je het allemaal te veel gedoe, neem dan een plastic buitenkleed. Dat is waterbestendig.

6. Romantisch lichtsnoer

Een lichtsnoer kan eigenlijk niet ontbreken om, als de avond valt, je tuin of balkon van sfeer te voorzien. Je kunt een lichtsnoer langs een muur, schutting of balustrade hangen. Wat ook een leuk idee is - en wat je vaak ziet bij restaurantjes op vakantie - is om het lichtsnoer diagonaal boven de tuin te hangen. Daarmee wordt je tuin meteen ontzettend gezellig en lijkt het net alsof je in Toscane zit.

7. Marokkaanse en Portugese tegels

Wil je meer kleur in je tuin? Kies dan voor Marokkaanse of Portugese tegels. Deze prachtige, kleurrijke tegels met mooie sierlijke patronen maken je tuin uniek. Een exotische sfeer die je ook hebt als je op vakantie bent in Marokko, Spanje of Portugal. En dat willen we deze zomer!

8. Parasol

In de zon zitten is fijn, maar we willen ook een plekje hebben in de schaduw. Een parasol is dan een goede oplossing. Tegenwoordig zijn hippe en leuke parasols eerder regel dan uitzondering. Er is voor ieder wat wils: franjes, printjes...

9. Balkonbar

Heb je een balkon waarop je je kont niet kunt keren maar wil je wel lekker kunnen zitten? Dan is een balkonbar de perfecte oplossing. Je verliest geen ruimte want je bevestigt de bar aan de balustrade. Het enige wat je nog moet neerzetten zijn twee krukken en dan ben je al klaar om te genieten van je drankje en hapje!

10. Vuurkorf

Het ultieme zomergevoel krijg je van een vuurkorf. Tot in de late uurtjes in de tuin hangen en staren in het vuur. Dat gevoel kennen we allemaal wel. Met een vuurkorf creëer je sfeer, licht en die geur... Is die niet de kers op de taart?